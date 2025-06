 ¡No se rajaron! Afición de León asiste al partido contra Chelsea

Pese a que su equipo fue eliminado en la mesa, la afición del León que ya tenía sus boletos para el encuentro que originalmente sería entre ellos y el Chelsea, decidió acudir al estadio Mercedes Benz.

Aproximadamente unos 30 seguidores de "La Fiera" se reunieron afuera del inmueble donde debutarían en el Mundial de Clubes y aprovecharon no solo para apoyar a su equipo, también para reclamar a la FIFA por su expulsión del certamen.

Have just arrived at Mercedes Benz Stadium for Chelsea v LAFC. The loudest fans outside are from Club León.



“Pinche FIFA!” they yelled. (“F— FIFA”) pic.twitter.com/qxBFTlHIK9