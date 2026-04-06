'No pueden detenerlo': Lanza Max Verstappen elogio a Lionel Messi

No es la primera vez que el piloto neerlandés habla del argentino, hace dos años, señaló superioridad de Messi sobre Cristiano Ronaldo.

El piloto neerlandés Max Verstappen volvió a referirse al futbolista argentino Lionel Messi al recordar una de las jugadas más destacadas del Mundial de Qatar 2022, en la que el capitán albiceleste asistió a Nahuel Molina durante el partido ante Países Bajos en los cuartos de final.

El actual campeón de la Fórmula 1 destacó la capacidad del jugador argentino para interpretar el juego y generar acciones determinantes, incluso en momentos de alta exigencia. Para Verstappen, el talento del delantero es difícil de contener en cualquier contexto competitivo.

¿Qué dijo Verstappen sobre Messi en Qatar 2022?

El piloto de Red Bull analizó la jugada que derivó en el primer gol del encuentro y subrayó la lectura de juego del argentino.

“Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol”, explicó. “Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad”. En ese mismo sentido, Verstappen resaltó la asistencia que dejó fuera de marca a la defensa neerlandesa. “Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo. Simplemente, no puedes defender eso”, afirmó. ¿Cómo fue el partido entre Argentina y Países Bajos? El encuentro terminó empatado 2-2 en el tiempo reglamentario, luego de que Argentina se adelantara con el gol de Molina tras la asistencia de Messi. Posteriormente, la serie se definió en penales, donde Emiliano Martínez fue clave para asegurar el pase a semifinales del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Los enfrentamientos entre ambas selecciones han marcado historia en los Mundiales desde 1974, con duelos que incluyen finales, eliminaciones directas y definiciones desde los once pasos. ¿Qué opina Verstappen sobre Messi y Cristiano Ronaldo? No es la primera vez que el piloto neerlandés elogia al argentino. En 2022, al ser cuestionado sobre quién considera mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo, expresó que el sudamericano posee mayor talento natural. “Me parece imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma”. Verstappen también destacó la disciplina y longevidad del futbolista portugués, al señalar que ambos jugadores mantienen trayectorias sobresalientes con estilos distintos. Lo que sigue para Verstappen será buscar su primera victoria de la temporada en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami, en un calendario que ha sufrido ajustes recientes por cancelaciones derivadas del conflicto en Medio Oriente.