No me gusta decir que somos favoritos: Diego Reyes

El zaguero de la U de Nuevo león, Diego Reyes, habló hoy al final de la práctica de los Tigres, y ahí, reconoció que el clásico regio tiene una vibra distinta, aunque no quiso comentar sobre si se sienten favoritos.

"No me gusta decir que no somos favoritos, cada juego es diferente y con vibra distintas; ojalá tanto en el amistoso como en el de liga salgamos metidos como lo hemos venido haciendo, en este tipo de partidos el que se equivoque menos es el que gana y trataremos de ser esos, imponer nuestro futbol", dijo Reyes.

Así mismo, dijo están concentrados en el amistoso de San Antonio.

"Estamos enfocados y concentrados, es un amistoso, siempre los clásicos tienen otra vibra, ahora nos toca ir con nuestra gente a Estados Unidos, y es bonito poder jugar allá, estamos contentos de ir".

Con respecto a lo que viene para los auriazules, Diego dijo que, "Nos ayuda este partido a no perder rimto y estar enfocados en lo que se viene en los próximos partidos, van a ser dos semanas intensas, enfrentamos a Rayados y después a Mazatlán en dos semanas, después a Pachuca, pero vamos bien en segundo lugar de la tabla y eso habla muy bien".

¿RENOVARÁ CON TIGRES?

El futbolista de 32 años fue cuestionado sobre si renovará con Tigres o se irá.

"Todavía me falta y ya me estás corriendo", dijo entre risas, y prosiguió, "estoy contento, ya llevo cinco años acá y se me pasaron rápido. Ya me tocó una pandemia, muchas cosas, campeonatos y estoy contento con esta institución que desde el día uno me abrió las puertas. Matías (Representante) vino a visitarme, tanto a mí como a otros jugadores que tiene".

"No voy a hablar de otra cosa, estoy enfocado en el torneo y hacer las cosas bien para seguir demostrando qué estoy apto para jugar, ya lo demás, se hablará en su momento".

