 'No me dejes', el grito del niño cuya mamá murió en Torreón

Ellos solo fueron a disfrutar de un partido de futbol, viajaron por poco más de 4 horas para apoyar a sus Rayados en familia, pero una de las integrantes, no regresó.

La señora Maribel Mercado Gallegos lamentablemente perdió la vida tras el atropello, y su hijo, pidió auxilio a otros integrantes de la porra del Monterrey, siendo atendido por 'Cavo Rayado', uno de los más conocidos seguidores de la Pandilla.

Hoy por la mañana, 'Cavo' charló con INFO7, y narró parte de lo que se vivió en territorio lagunero.

"Estábamos esperando el camión para retirarnos, y la seguridad del estadio nos desalojó, nos encontrábamos en la banqueta, y la camioneta pasó sobre la avenida, a un lado, nos pitó ofendiendo, la gente le devolvió la mentada, ahí la camioneta volteó y se avalanzó sobre el grupo de gente que eran 70 u 80 personas, la mayoría eran familias".

Tras lo acontecido, el niño que vio a sus padres sobre el pavimento, se encontró con 'Cavo'.

"La señora era la primera vez que viajaba, cuando pasó eso lo primero que hice fue llamar a la ambulancia y me contacté con gente del club, con Everardo Valdez, en ese momento se me acercó el niño pidiendo ayuda, el niño nos decía y preguntaba por su familia, el decía que no lo dejara".

"No vi quien manejaba, por el momento, la lluvia, lo que vi fue gente de camisa de Santos, traían un tambor. En el momento en que la camioneta gira se va sobre un carro que estaba estacionado sobre la lateral, y después golpea a la gente, no veo otra más que fue sobre nosotros", prosiguió.

La seguridad del estadio y municipal, no se encontraba en el lugar, y la asistencia médica tardó en llegar.

"La ambulancia tardó cerca de 30 minutos, no había Policía ni nadie tratando de cuidarnos", agregó el aficionado.

