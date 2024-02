'No la pudimos meter', reconoce Fernando Ortiz

Monterrey y Toluca dividieron puntos en la jornada 7 en un partido donde hubo polémica arbitral y donde Rayados no pudo abrir el marcador rival, pese a la insistencia durante la segunda parte, la figura de Tiago Volpi le impidió quedarse con los tres puntos.

En conferencia de prensa post partido, Fernando Ortiz, entrenador albiazul, mencionó que la imprecisión y falta de contundencia se volvió a hacer presente en el equipo.

“El primer tiempo estuvo un poco impreciso, a mi modo de verlo. No lo he visto, pero se me vienen jugadas en un momento de imprecisión. El rival tiene buena calidad, tiene buenos jugadores y si juega. El segundo tiempo creo que fue muy predominante de nuestra parte, no la pudimos meter. Por millones de situaciones no pudimos abrir el marcador, pero el equipo siempre quiere y busca más".

Luis Enrique Santander anuló un gol para Monterrey y retiró una tarjeta roja a Toluca, situación que generó el descontento de toda la afición, "Toda expulsión siempre condiciona el juego. No he visto la jugada porque no la soy de ver enseguida para no enojarme, el árbitro hace su labor, de buena o de mala manera, pero no soy de recalcar ciertas cosas y buscar excusas sobre algo que no tiene sentido si no produce en el equipo”.

El Gigante de Acero vibró durante los últimos minutos del encuentro con el afán de buscar la victoria y el “Tano” se mostró contento por ver a la afición hacer su papel.

“Hoy creo que la gente se ve reflejada con el equipo e incluso insiste en ciertos puntos del partido donde se manifiesta de esa manera. Es muy importante que nuestra gente pueda hacer su rol”.

Monterrey enfrentará dos partidos fuera de su estadio en las próximas jornadas, para volver a casa en marzo ante los Pumas de la UNAM.

