'No ir al Mundial de 2002 me destruyó': Mario Jardel

El brasileño fue uno de los grandes delanteros de finales de los años noventa y principios de los 2000, que no llegó a cumplir su sueño de jugar un Mundial

El exfutbolista brasileño Mario Jardel ha confesado que quedarse fuera de la convocatoria de Brasil para el Mundial de 2002 marcó el principio de su autodestrucción, hasta el punto de caer en depresión y acabar consumiendo alcohol y cocaína.

"A partir de ese momento, mi vida se acabó", ha reconocido en una entrevista publicada este jueves en 'La Gazzetta dello Sport', en la que también ha relatado que estuvo a punto de morir por una sobredosis.

Para los más nostálgicos del futbol, Jardel fue uno de los grandes delanteros centro de finales de los años noventa y principios de los 2000, ganador de dos Botas de Oro, ídolo en Porto y Sporting de Portugal y una auténtica pesadilla para el Milan en la Champions League.

Con un talento goleador que despertó el interés de grandes clubes como el Barcelona y el Milan, el brasileño tenía un sueño que nunca llegó a cumplir: disputar un Mundial.

"Marcaba más goles que nadie y todavía no me explico por qué Scolari decidió no convocarme con Brasil para el Mundial de 2002", recordó.

Y agregó: "Con el Oorto marqué 168 goles en 175 partidos durante cuatro años, mientras que en la temporada previa al Mundial de Corea y Japón anoté 55 goles en 42 partidos con el Sporting de Lisboa (...) Entiendo que aquella selección brasileña estaba llena de fenómenos, pero merecía al menos una convocatoria".

La carrera de "SuperMario", como lo llamaban sus fans, alcanzó su máximo esplendor en apenas seis años, entre 1996 y 2002.

A partir de entonces, su trayectoria dio un giro radical y comenzó un complicado periplo personal y profesional que le llevó a pasar por ocho países diferentes e incluso un breve periodo por el Ancona en la temporada 2003-2004, uno de los peores equipos de toda la historia de la Serie A italiana, que acabaría desapareciendo pocos meses después.

De aquella época, Jardel explica que solo guarda "malos recuerdos", aunque lo peor todavía estaba por llegar.

"En el verano de 2003 probé la cocaína (...) Me gustaba, me hacía sentir vivo y no deprimido. Una vez estuve despierto durante una semana entera. Después sufrí una sobredosis, estuve a punto de morir y me salvó un amigo que estaba conmigo. Ahí toqué fondo", confiesa.

El brasileño asegura en la 'Gazzetta' que, pese a que nunca llegó a recuperarse mentalmente, hoy es un hombre reconciliado consigo mismo gracias a la ayuda psiquiátrica y a su familia, hasta conseguir dejar atrás el mundo de las drogas, que, con tan solo treinta años, le destrozó la vida.