'No habíamos tenido suerte', señala Víctor Guzmán

"Sí, siempre es importante poder sumar de a 3, si bien no habíamos tenido esa suerte porque yo creo que el funcionamiento de lo que nos ha pedido (Demichelis) lo hemos hecho, y yo creo que se ha hablado bastante en el grupo de que había sido un poquito injusto esa parte, pero pues bueno como dices, sí muy felices porque así se pudo sumar de 3 y pues ya te da otro aire".

Así lo xpresó el defensa central del Monterrey, quien atendió a los medios hoy al final de la práctica de los Rayados, que mañana recibirán a los Bravos de Juárez en el Gigante de Acero.

El 'Toro' también, también resaltó el hecho de haber colgado el cero en la puerta.

"Es algo que desde el principio nos hizo mucho hincapié, sobre la portería en ceros, los primeros dos partidos no pudimos pero ahora se pudo y fue creo que un partido redondo en todos los sentidos, pero de a poquito vamos tomando fuerza con lo que quiere en el funcionamiento que nos pide el DT".

Con respecto a los refuerzos, dijo, "Sí son jugadores muy importantes (Lucas Ocampos), con la trayectoria que tienen, tenerlos tan cerca yo y algunos de los jóvenes es una gran ventaja, porque aprendemos bastante tanto adentro como afuera de la cancha, y sí, la verdad que la Liga Mexicana tiene eso que de repente trae jugadores de esa talla".

JUÁREZ Y MAZATLÁN NO SERÁN FÁCILES

Guzmán fue cuestionado sobre el hecho de enfrentar a dos rivales que en el papel lucen débiles, como lo son Bravos y Cañoneros.

"Sí, yo creo que no hay ningún rival fácil, Mazatlán fue de los que llegó más lejos en la Leagues Cup así que yo creo que no hay que demeritar a ningún rival, ahora hay que estar 100% enfocados partido a partido, y yo creo que eso entre nosotros no lo vemos de esa manera, no vemos a ningún rival fácil, lo vemos, lo tomamos con la seriedad debida y pues vamos a afrontarlo de esa manera".

