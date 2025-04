'No estoy al tope de mi techo', asegura Nico Ibáñez

El ariete de los Tigres de la U de Nuevo león, Nicolás Ibáñez, habló esta mañana en conferencia de prensa, y pese a que ha tenido un repunte importante marcando goles en el torneo casero, aseguró que aún no está en su tope.

"No estoy al tope de mi techo, eso sería ponerme el límite yo mismo, siento que debo seguir mejorando y agarrar confianza en la mejor parte, con la semifinal (Concachampions) y liguilla (Liga MX), estoy preparándome bien para estar al servicio del equipo”, dijo el artillero argentino.

Sin embargo, "El Tanque" dejó en claro que la prioridad es el equipo, "Ojalá pueda seguir por este camino, cerrar el torneo bien, lo más importante es poder ganar y meternos de lleno entre los cuatro, ese es el objetivo".

“Sabemos la importancia del juego de mañana, será lindo para cerrar el torneo regular con nuestra gente, nos preparamos bien y ojalá mañana salga todo bien", dijo sobre el partido de este sábado ante la UNAM.

"El balance, más allá del cambio de director técnico y todo a nivel equipo, fuimos de menor a mayor y te digo, cerrarlo mañana con un triunfo sería positivo para todos y vamos a ir por eso".

NO QUISO HABLAR DEL MUNDIAL DE CLUBES

Por otro lado, a Ibáñez se le ha señalado como posible refuerzo del Pachuca para el Mundial de Clubes, por lo que fue cuestionado sobre ello, y su respuesta fue tajante.

"En mi caso no, porque estoy cien por ciento acá y no pienso en otra cosa, eso se verá en los otros equipos, no estoy interesado en eso porque el club (Tigres), no lo juega".

