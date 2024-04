No estaba presupuestado perder: Robert Dante Siboldi

Llegó el final, Tigres cayó en casa después de 26 partidos sin conocer la derrota en el Volcán Universitario, lapso donde lograron 16 victorias y 10 empates, y su verdugo fue el Pachuca, en el duelo correspondiente a la Jornada 14 del presente torneo.

Los felinos fueron derrotados tres goles contra cero, y a pesar de que en redes sociales la opinión popular es que se le restó importancia al duelo para enfocarse en el encuentro de vuelta ante Columbus en la Concacaf, Siboldi aseguró en conferencia de prensa post partido que esta derrota no estaba presupuestada.

“No, no estaba presupuestada, queríamos ganar, hicimos todo para ganar, los que iniciaron hicieron un buen primer tiempo, estábamos haciendo un buen partido, tuvimos opciones y no concretamos. Ellos tiraron solo un tiro al arco en el primer tiempo, pero en el segundo concretaron la primera que tuvieron, hoy no nos salió nada, no estaba presupuestado perder ni mucho menos”, comentó el estratega felino.

Robert Dante Siboldi levantó la mano para asumir la responsabilidad de esta derrota, que además de perder 3 puntos, significó perder el ya mencionado invicto y su lugar dentro de los primeros 4 lugares; “El responsable soy yo, yo soy el que me equivoco, siempre, nos duele perder en nuestra casa, si bien es la primera derrota estamos apenados, molestos, tristes, porque el apoyo de hoy fue increíble, hay que pasar la hoja, aprender, sacar conclusiones, analizar y prepararnos para lo que sigue que es importante. Nos toca un rival complicado, difícil, esperemos seguir avanzando".

Sobre las críticas que recibió por la alineación alternativa que mandó al campo reafirmó que no estaba pronosticada la derrota; "No preparamos el partido para perderlo ni estamos esperando a perder para reaccionar, no es así, yo no lo comparto a eso".

Tigres tendrá que dar vuelta a la página, pues se viene una semana fundamental para los de la U, empezando el martes cuando reciban a Columbus en el duelo de vuelta de la Concacaf y el sábado cuando visiten a Rayados en el Gigante de Acero para el Clásico Regio.

Foto: Eduardo Tovar

