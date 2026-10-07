'No cumplió su palabra'. Comparte CR7 por qué dejó la Selección

En el escrito, Cristiano expuso falsas promesas que le hizo el entrenador, Jorge Jesús y ofreció disculpas por dejar la concentración para los duelos restantes

Días después de la polémica salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal, el jugador compartió en sus redes sociales por qué abandonó la concentración en plena Liga de Naciones.

Según relató el "Bicho" en un largo texto, su relación con el entrenador del combinado nacional, Jorge Jesús, está bastante dañada por supuestas promesas que le hizo durante esta última Fecha FIFA, pese a que él mismo validó su llegada al cargo.

El meollo del asunto

Cristiano comentó que el propio presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) le pidió su opinión sobre el entrenador cuando fue puesto como opción para dirigir a la selección, a lo que respondió con elogios para él.

Una vez que se hizo cargo, Jesús convocó a CR7 a los encuentros por la Liga de Naciones, pero le avisó que, por cuestiones físicas, no jugaría todos los minutos de los partidos; incluso en uno entraría solo 30 minutos.

Incluso se le pidió no viajar a un partido para poder recuperarse en Portugal, pues el "Comandante" tiene ya 41 años. Aun así, comentó que no consideraba un buen ejemplo que el capitán dejara solos a sus compañeros.

Aunque se le prometió jugar 30 minutos con Noruega, Cristiano fue dejado en el banco, lo que desató su molestia, pues Jesús le había dicho que tendría tiempo de juego.

Una disculpa que no llegó

Debido a la promesa, el ariete del Al-Nassr exigió una disculpa pública del entrenador, la cual, supuestamente, había accedido a dar con un texto aprobado directamente por CR7.

En este escrito, se especificaba que el "Bicho" no jugó ante Dinamarca por decisión del entrenador; se destacaba también su aporte, profesionalismo y liderazgo en la selección tras 24 años de presencia.

Incluso Jorge Jesús debía resaltar que "cometió un error por dejar en el banco a un jugador de la talla de Diego Armando Maradona o Pelé.

¿Qué sigue para CR7?

Luego de ofrecer una disculpa por abandonar la concentración, el portugués se mostró avergonzado por no haber estado en encuentros donde, según dijo, pudo haber gente que viajó para poder verlo en acción. También negó que exista un conflicto con Bruno Fernandes.

Además, dijo que no está retirado de la selección, por el contrario, se puso a disposición para continuar compitiendo al máximo nivel y aseguró que tendrá un partido de despedida (o varios), pero que aun no es tiempo de ellos.

Será hasta la Fecha FIFA de noviembre que veremos si Cristiano regresa a la convocatoria de Jorge Jesús para lo que resta de la Liga de Naciones o si será borrado por el conflicto con el estratega nacional.