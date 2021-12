Niña pide ayuda al Canelo y él responde rápidamente

El boxeador brindará su ayuda a Karla Vanesa quien requiere una cirugía con un costo de 300 mil pesos.

Por: Brenda González

noviembre, 30, 2021 20:24

Saul "Canelo" Álvarez es uno de los mejores deportistas de México, sin embargo, también se ha caracterizado por apoyar a personas en situación vulnerable.

Este miércoles volvió a dar muestra de su buen corazón pues una joven con cáncer le pidió ayuda por medio de Twitter y él le respondió rápidamente.

Fue por medio de un video que Karla Vanesa de 15 años de edad explicó que sufre de osteosarcoma, enfermedad por la que se ha sometido a 26 quimioterapias.

Ahora, la joven tiene que someterse a una operación de pulmón pues su tumor sigue creciendo, y para esto pidió la ayuda del boxeador.

La joven busca el apoyo del Canelo ya que la operación tiene un costo de 300 mil pesos, cantidad que le es imposible recaudar en poco tiempo.

Ante esto, los usuarios de Twitter comenzaron a retuitear el video y a etiquetar al boxeador, quien no tardó ni cinco minutos en responder.

Canelo Álvarez retuiteó la publicación y escribió la frase "¡Un número telefónico!", con la que buscaba contactarse con Karla y su familia.

Tras esto, cientos de usuarios comenzaron a alabar la buena disposición del deportista para ayudar a los demás, en especial a una pequeña con cáncer.

Entre los comentarios que se encontraron estaban los siguientes: "Te quiero mucho Canelito", "Me empiezas a caer bien", "Grande mi canelo", "Eres el mejor deportista y no sólo por lo q has logrado en tú disciplina sino por el ser humano q eres, y eres un ejemplo para muchos."

Donativos del Canelo Álvarez

Esta no es la primera vez que Saúl Álvarez ofrece su apoyo, aunque algunos donativos han quedado plasmados en redes sociales, muchos otros los hizo sin estar bajo los reflectores.

De hecho, a mediados de noviembre, el Canelo donó un millón de pesos a Nariz Roja A.C., que se dedica a ayudar a niños con cáncer.

También otorgó una fuerte de dinero a un joven llamado David Antolín Morín, quien requería de un trasplante pulmonar por fibrosis quística.