Nikola Bartunkova avanza a Semifinales del Abierto GNP

La tenista checa y se instaló en las Semifinales tras derrotar a su compatriota, Darja Vidmanova, por 6-4, 6-7 (3/7) y 6-3

Nikola Bartunkova volvió a demostrar su capacidad de resistencia en el Abierto GNP Seguros 2026 y se instaló en las Semifinales tras derrotar a su compatriota checa Darja Vidmanova por 6-4, 6-7 (3/7) y 6-3.

El partido fue intenso durante las dos horas y 44 minutos que duró en la cancha del Estadio GNP Seguros. Fue una nueva prueba de exigencia para Bartunkova, que tuvo que responder ante una rival que logró mantener la presión durante buena parte del encuentro.

La diferencia fue mínima en varios momentos, pero la número 38 del mundo encontró la manera de imponerse en los puntos decisivos.

¿Cómo se definió el duelo entre las checas?

Bartunkova tomó ventaja en el primer parcial al imponerse 6-4, en un set en el que ambas jugadoras tuvieron oportunidades para romper el servicio de su rival.

La checa logró aprovechar dos de sus 11 oportunidades de quiebre y, aunque Vidmanova generó mayor presión, Bartunkova respondió con solidez para mantener la ventaja.

El segundo parcial fue todavía más cerrado. Ninguna consiguió establecer una diferencia definitiva y el set tuvo que resolverse en un tie-break que se llevó Vidmanova para emparejar los cartones.

Bartunkova cierra el partido en el tercer set

En el tercer set, Bartunkova encontró nuevamente el equilibrio necesario para controlar el partido y cerrar por 6-3 una batalla de casi tres horas.

Las estadísticas reflejaron la intensidad del encuentro. Vidmanova conectó seis ases, por cinco de Bartunkova, y terminó con más puntos totales, 114 contra 103.

Sin embargo, Bartunkova fue más efectiva en los momentos determinantes y ganó el 80 por ciento de los puntos disputados con su primer servicio.