Niegan libertad para delantero Omar 'N' por caso de abuso sexual

Por estos hechos, se dictó prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, el cual podría durar hasta dos años

El delantero Omar "N", permanecerá bajo prisión preventiva hasta dos años, luego de que las autoridades le negaran llevar su proceso en libertad tras ser acusado de abuso sexual en Jalisco.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el exfutbolista de las Chivas es señalado por cometer abuso sexual en contra de una menor de edad en agosto del 2025.

Según investigaciones, aparentemente el ex deportista llevó a la víctima hasta un domicilio del municipio de Sayula donde, en acuerdo con otro hombre, agredieron a la menor.

Por estos hechos, el juez encargado judicializó el caso para dictar la correspondiente vinculación a proceso en contra de Omar "N" por los delitos de abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores y prostitución infantil.

Por estos hechos, se dictó prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, el cual podría durar hasta dos años.

Además, se fijó un plazo de tres meses para llevar el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo fue detenido el futbolista Omar "N"?

Este hecho ocurrió en octubre del 2025, cuando autoridades estatales aprehendieron al exdelantero por medio de un operativo implementado en el municipio de Zapopan.

Luego de recibir una denuncia contra el exseleccionado nacional, por ejercer presunto abuso en contra de una adolescente en varias ocasiones.

Ante esto, elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia fueron los encargados de llevar a cabo la aprehensión del también exentrenador.

Familiares aseguran que jugador de Chivas, Omar "N" sufrió una emboscada

Tras su aprehensión, familiares afirmaron que el exfutbolista sufrió "una emboscada".

Durante una rueda de prensa, la hermana menor del goleador histórico de las Chivas del Guadalajara denunció que la denuncia por abuso sexual se impuso en contra de su hermano después de que el ahora detenido, presentara una denuncia mercantil por 6 millones de pesos en contra de su cuñado.

Daniela Bravo afirmó que convivió con la pareja e hijastra del futbolista y que no vio nada inapropiado, debido a que la relación de su hermano con las menores era cordial.

"Convivía muchísimo con ellos. Tuve convivencias con sus hermanos, con sus primos, con las niñas, por supuesto, me tocaron viajes, estar con ellos y jamás vi un comportamiento extraño" detalló Bravo.

La hermana del goleador refutó la evidencia presentada contra Omar, al argumentar que las pruebas son inconsistentes, pues la prueba psicológica de la presunta víctima no concuerda con lo que se dice.

En tanto, la defensa de Omar manifestó que durante su vinculación a proceso se solicitó que el plazo para la investigación complementaria fuera de sólo un mes, por lo que buscaban que las indagatorias fuesen rápidas.