El atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych intentó competir en los Juegos Olímpicos de Invierno con un casco diseñado para rendir homenaje a deportistas y entrenadores fallecidos durante la guerra entre Rusia y Ucrania. La iniciativa generó una disputa legal que terminó en tribunales deportivos internacionales.

El skeletonista presentó una apelación para poder utilizar el casco durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. El equipo mostraba los rostros de más de 20 figuras del deporte ucraniano fallecidas desde el inicio del conflicto armado.

Tribunal deportivo respalda normas olímpicas

El recurso fue analizado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia que finalmente rechazó la apelación del atleta. El organismo coincidió con la postura del Comité Olímpico Internacional y con la federación internacional de la disciplina al determinar que el uso del casco violaba las normas sobre manifestaciones durante competencias oficiales.

Según el tribunal, el árbitro encargado del caso consideró que las restricciones establecidas por el movimiento olímpico son válidas, al señalar que existen otros espacios para que los atletas expresen mensajes sociales, como conferencias de prensa, redes sociales o actividades fuera del terreno de competencia.

El abogado del deportista expresó su desacuerdo con el fallo y cuestionó la interpretación del reglamento deportivo.

El tribunal confirmó que un atleta puede ser descalificado sin una falta real o amenaza técnica, incluso antes del inicio de la competencia.

Descalificación ocurrió minutos antes de la prueba

La decisión judicial se produjo después de que el atleta fuera descalificado aproximadamente 45 minutos antes del inicio de su competencia. Debido al momento en que se emitió la resolución, el fallo ya no tenía efectos prácticos para revertir la exclusión.

El deportista reconoció posteriormente que la resolución llegó cuando su participación ya era imposible.

Parece que este tren ya partió de la estación.

Tras la decisión, Heraskevych abandonó la Villa Olímpica ubicada en Cortina d’Ampezzo y posteriormente se trasladó a Milán y luego a Múnich para participar en reuniones con representantes de su país.

Autoridades deportivas defienden neutralidad en competencias

El Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton argumentaron que la descalificación se basó en lineamientos que buscan mantener la neutralidad política y social durante las competencias y ceremonias oficiales.

Autoridades del organismo olímpico señalaron que el enfoque principal durante las pruebas debe centrarse en el rendimiento deportivo. De acuerdo con las reglas, los atletas pueden realizar expresiones personales fuera del área de competencia, pero no durante el desarrollo de pruebas oficiales.

El tribunal indicó que el deportista tuvo oportunidad de utilizar el casco durante sesiones de entrenamiento previas a la competencia.

Atleta recibe reconocimiento en su país

Tras la polémica, Heraskevych participó en un evento oficial en el que recibió la Orden de la Libertad, una distinción otorgada por autoridades ucranianas.

Durante el reconocimiento, el gobierno destacó el papel de los deportistas como representantes del país y subrayó la importancia de preservar la memoria de atletas fallecidos durante el conflicto armado.

Ucrania tendrá siempre campeones y deportistas olímpicos. El mayor activo del país son quienes preservan la memoria de los deportistas que no volverán a competir debido a la guerra.