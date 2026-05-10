Niegan acceso a aficionados de Tigres previo partido vs Chivas

Algunos testimonios también denunciaron presuntos malos tratos y revisiones excesivas por parte de elementos de seguridad

Lo que prometía ser una auténtica invasión felina en Guadalajara terminó convirtiéndose en una nueva polémica alrededor de la seguridad y el trato a las barras visitantes en la Liga MX.

Aficionados de Tigres, incluidos integrantes del grupo de animación Libres y Lokos, denunciaron que les fue negado el acceso al Estadio Akron pese a haber realizado el viaje desde Monterrey y contar con boletos para el partido de vuelta de los cuartos de final ante Chivas.

Desde horas antes del encuentro comenzaron a circular en redes sociales videos y publicaciones de seguidores auriazules mostrando retenes, filtros de seguridad y discusiones con elementos policiacos en las inmediaciones del inmueble rojiblanco.

La molestia aumentó debido a que, según relataron los propios aficionados, el grupo viajó en al menos cuatro autobuses desde la Sultana del Norte con la intención de acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes del torneo.

Sin embargo, al arribar al Estadio Akron, presuntamente se les informó que no podrían ingresar debido a las restricciones actuales hacia grupos de animación visitantes, situación que generó reclamos inmediatos tanto contra las autoridades de seguridad como hacia la organización del operativo.

Libres y Lokos recuerdan el trato dado a Chivas en el Volcán

A través de cuentas ligadas a Libres y Lokos y perfiles personales de integrantes de la barra, comenzaron a difundirse mensajes de inconformidad comparando lo ocurrido en Guadalajara con el recibimiento que, aseguran, se le dio a la afición rojiblanca en Monterrey durante la fase regular y la ida de los cuartos de final.

Los aficionados felinos señalaron que en el Estadio Universitario constantemente se permite el acceso de seguidores visitantes sin mayores conflictos, por lo que consideraron injusto el operativo implementado ahora en territorio tapatío.

Algunos testimonios también denunciaron presuntos malos tratos y revisiones excesivas por parte de elementos de seguridad, además de restricciones para personas que portaban jerseys o distintivos de Tigres en zonas consideradas locales.

La situación rápidamente encendió la conversación entre aficionados de ambos clubes, especialmente porque la serie entre Chivas y Tigres ya venía cargada de tensión deportiva tras el resultado de la ida.

En nuestro estadio todos los equipos son bienvenidos, libres de llegar a su zona de visitante como quieran con protocolo de seguridad, hoy en Guadalajara se le niega el acceso con boleto en mano a la gente de Tigres sin justificación alguna

Acá está tu gente @TigresOficial pic.twitter.com/vUxTNCyrbg — LIBRESYLOKOS.NET (@LIBRESYLOKOS) May 9, 2026

Piden intervención de la directiva de Tigres

Mientras las publicaciones continuaban multiplicándose en redes sociales, varios seguidores auriazules comenzaron a pedir públicamente la intervención de la directiva de Tigres para intentar resolver la situación o fijar una postura sobre lo ocurrido en el Akron.

La inconformidad también abrió nuevamente el debate sobre los protocolos de seguridad en la Liga MX y el manejo de las barras visitantes en partidos considerados de alto riesgo.

Hasta el momento, ni la Liga MX ni el Club Deportivo Guadalajara habían emitido un posicionamiento oficial detallando las razones por las que presuntamente se negó el acceso a integrantes de la barra felina.

La controversia terminó por convertirse en uno de los temas más comentados alrededor del partido, en una noche donde la intensidad de la liguilla también se trasladó fuera de la cancha.