Niega Roma permiso a dos seleccionados para despedida de Messi

Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el partido entre Argentina y Benín, el 6 de octubre en Buenos Aires, que será la despedida de Messi

El Roma anunció este martes que los internacionales argentinos Paulo Dybala y Nahuel Molina, jugadores del conjunto italiano, “no participarán” en el partido entre la selección albiceleste y Benín del próximo 6 de octubre en Buenos Aires, que será la despedida de Lionel Messi del equipo nacional de su país.

“La elección del club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”, explicó la entidad italiana en un comunicado entre los motivos para no autorizar su participación en ese encuentro.

El Roma “reconoce el valor de la designación para ambos jugadores, vinculados a Lionel Messi y a los protagonistas con él de la victoria en el Mundial de 2022” y “desea expresar su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada especial”.

Messi se despedirá el próximo 6 de octubre de la selección argentina con el citado amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.