Niega Arda Güler sufrir acoso laboral en el Real Madrid

El futbolista de origen turco indicó que está feliz y honrado de compartir vestuario con sus compañeros en el Real Madrid

El turco Arda Güler usó sus redes sociales para negar las declaraciones de su compatriota Serhat Pekmezci, una persona "importante" en sus inicios como futbolista, quien aseveró recientemente que sufre "acoso laboral" en el Real Madrid, al que, sin embargo, este considera su "familia".

“He seguido con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting, el Sr. Serhat Pekmezci, quien desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera.

"Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia. Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más”, escribió Güler.

El futbolista merengue indicó que el Real Madrid tiene "un equipo muy fuerte" y se mostró "feliz y honrado de compartir vestuario" con sus compañeros.

“Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto”, completó.

Con esta publicación, Güler salió al paso de las declaraciones de Pekmezci en el medio turco "Sports Digitale", en las que aseguró que sufre acoso laboral en el Real Madrid.

“Aunque el Real Madrid es un gran club, Arda Güler está sufriendo acoso laboral. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia allí”, expresó.

“El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda. Por desgracia, son jugadores con un ego muy alto”, dijo.