Nico Paz apunta a volver al Real Madrid en verano de 2026

Real Madrid analiza el regreso de Nico Paz para 2026; recompra toma fuerza
El Real Madrid ya perfila uno de sus movimientos a futuro en el mercado: el posible regreso de Nico Paz, mediocampista ofensivo que actualmente milita en el Como de la Serie A italiana y cuya evolución ha despertado el interés de la directiva merengue de cara al verano de 2026.
De acuerdo con reportes de la prensa deportiva en España, el futbolista se mantiene dentro del plan deportivo a mediano plazo, en un contexto donde el club busca reforzar su medio campo con talento joven y probado.
Seguimiento constante y decisión en puerta
El Madrid ha mantenido un seguimiento permanente al rendimiento del jugador, quien ha sumado minutos de forma constante durante la temporada italiana, consolidándose como un elemento importante en su equipo actual.
Su perfil ofensivo, con capacidad de llegada al área, visión de juego y golpeo de media distancia, lo colocan como una opción real para integrarse al primer equipo en el corto plazo.
Cláusula de recompra facilita la operación
Uno de los factores clave en esta posible operación es que el club blanco conserva una cláusula de recompra fijada entre 8 y 10 millones de euros, una cifra considerada accesible dentro del mercado europeo actual.
Esta condición le permite al Real Madrid mantener el control sobre el futuro del futbolista y ejecutar su regreso sin necesidad de competir con otros clubes ni entrar en negociaciones prolongadas.
Rendimiento que impulsa su regreso
El crecimiento de Nico Paz en su actual etapa ha sido determinante. Durante la presente temporada, el mediocampista ha logrado regularidad como titular y participación directa con el club italiano , en la presente campaña en la Serie A, el mediocampista cuenta con 10 goles anotados y 6 asistencias en 25 partidos, lo que ha catapultado en la actualidad que el conjunto italiano se coloque en la cuarta posición con 57 puntos por detras del Napoli, Milan e Inter de Milán, lo que ha elevado su valor deportivo.
Su progresión ha llevado a que deje de ser visto únicamente como una promesa, para convertirse en un jugador con condiciones para competir por un lugar en el mediocampo del Real Madrid.
No está cerrado, pero es un escenario real
Pese a los avances, el regreso del futbolista no está cerrado. La operación se mantiene en una fase de evaluación interna, donde el club analizará su rendimiento durante el resto de la temporada y los movimientos que realice en el mercado.
Además, otros equipos del fútbol europeo han mostrado interés, lo que podría influir en la decisión final del jugador y su entorno.
Un movimiento que encaja en la estrategia del club
La posible recompra de Nico Paz responde a una política recurrente del Real Madrid, que consiste en formar talento, permitir su desarrollo fuera del club y recuperarlo en el momento adecuado.
Este modelo ha permitido al equipo construir una plantilla competitiva combinando experiencia con juventud, apostando por jugadores que ya conocen la filosofía de la institución.
Con una inversión menor a los 10 millones de euros y un jugador en pleno crecimiento, el caso de Nico Paz se perfila como una de las operaciones más estratégicas del Real Madrid rumbo a 2026.