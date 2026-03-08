Nick Struck regresa a los Sultanes de Monterrey para la LMB 2026

El lanzador ha demostrado consistencia y dominio sobre los bateadores, consolidando su reputación como uno de los relevistas más experimentados de la liga.

Los Sultanes de Monterrey continúan fortaleciendo su cuerpo de relevistas con miras a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). La organización norteña confirmó el regreso de Nick Struck, apodado 'Thunderstruck', quien ya había dejado huella en la franquicia entre 2017 y 2018.

Primer paso con los Sultanes y conexión con la afición

Struck debutó con los Sultanes en 2017 y rápidamente se ganó la confianza de la directiva y el cariño de la afición regiomontana gracias a su desempeño en el montículo.

Su papel fue clave para el campeonato obtenido por el equipo en 2018, consolidándose como un relevista confiable y estratégico para el bullpen norteño. La combinación de su experiencia y temperamento competitivo lo convirtió en un jugador determinante durante ese periodo.

Desempeño destacado y estadísticas en Monterrey

Durante el primer semestre de 2018, Nick Struck firmó sus mejores números con el equipo regiomontano, registrando una efectividad de 1.48 y 31 ponches en 30.1 entradas lanzadas.

Estas cifras reflejan su capacidad de mantener la calma en situaciones críticas y su efectividad para dominar bateadores rivales. Su presencia en el montículo ofrecía un respiro estratégico al manager y garantizaba estabilidad al bullpen.

Tras finalizar su primera etapa con Monterrey, Struck continuó su carrera en México jugando para los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco. En estas franquicias, el lanzador demostró consistencia y dominio sobre los bateadores, consolidando su reputación como uno de los relevistas más experimentados de la liga.

Rendimiento reciente y expectativas para 2026

En sus dos temporadas más recientes con los Olmecas de Tabasco, Struck acumuló un récord de 11 victorias y nueve derrotas, con 92 ponches y un WHIP de 1.51 en 128 innings lanzados. Estos números destacan su capacidad para mantener el control del juego y su versatilidad al enfrentar diferentes situaciones en el montículo, atributos que serán clave para los planes de los Sultanes en 2026.