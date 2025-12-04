¡Ni tan mal! Tigres empata contra Cruz Azul y sueña con la Final

Con este empate, que pudo ser una victoria, los felinos llegarán con todo a favor para sellar el pase en casa y volver a la Final de la Liga MX

En un partido que pudo ganar con cierta comodidad, Tigres se tuvo que conformar con el empate 1-1 contra un Cruz Azul que se mostró muy diferente a lo que presentó todo el semestre.

Todavía no empezaba al partido, cuando este comenzó a dar de qué hablar, pues hubo sorpresas en las alineaciones de inicio, pues por parte de "La Máquina" iniciaron Omar Campos y Chiquete en lugar de Rotondi y Piovi; mientras que por los felinos la novedad fue Ibáñez por Gignac.

De entrada, los regios salieron bastante agresivos, tal como lo hicieron en sus tres previos encuentros ante los cementeros, que arriesgan mucho el balón en la salida, por lo que presión intensa pudo ser clave.

Tigres mostró su garra

El equipo auriazul tuvo la primera clara con solo unos minutos de juego, pues Ángel Correa entró solo a rematar un balón que fue directo al cuerpo del arquero Gudiño, además, Gorriarán le pegó de primera al rechace y clavó la pelota al poste.

Esta fue una llamada de atención para Cruz Azul, que entendió que no podía tentar a su rival, por lo que cayó en una monotonía que Tigres aceptó, jugando sin arriesgar y esperando un error del rival, el cual no llegó.

Para el complemento ambos se desataron. Larcamón mandó dos cambios que pronto marcaron diferencia, pues a los 5' del complemento, Faravelli mandó un tiro de media distancia que Nahuel Guzmán sacó apenas.

Apareció un Ángel

El punto de inflexión llegó al 61', cuando Ángel Correa tuvo una arrancada en la que despachó a tres rivales y puso un centro que la defensa dejó pasar, por lo que tras una serie de rebotes le cayó nuevamente al argentino, quien la mandó a guardar.

Pese a que todavía faltaba mucho tiempo, Guido Pizarro decidió jugar a defender la ventaja y comenzó a "cancherear", además de retrasar todavía más la zaga, lo que le terminó costando.

¡Gol de Tigres!



Angel Correa pone el primero del partido y lo Universitarios toman la delantera.#LiguillaBotanera @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn #MásAcciónMásDiversión



🔴 EN VIVO: https://t.co/AR45wbry5v pic.twitter.com/v9PcG4warh — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 4, 2025

Un toro con cuernos

Al cederle la iniciativa a "La Máquina", Nahuel comenzó a ser peloteado y en uno de esos disparos llegó una mano el área, la cual fue sancionada como penal. El "Toro" Fernández fue el encargado de ejecutar la pena máxima y engañó totalmente a Nahuel.

Con el empate, el partido se rompió, y ambos comenzaron a tener ciertas fallas, aunque las capitalinas fueron bastante peores en defensa, pues varias veces tomaron muy fuera de sitio a la defensa. A esto se le sumó la falta de puntería, que fue bastante peor en el caso de Tigres, pues tuvieron dos jugadas claras que desperdiciaron y la pizarra ya no se movió.

Con drama para el "Uni"

Con este empate, a Tigres le basta igualar en la Vuelta para poder plantarse nuevamente en una Final, mientras que Cruz Azul tendrá que ganar por cualquier marcador para avanzar.

El partido definitivo entre Tigres y Cruz Azul será este sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas en el Estadio Universitario. Podrás seguir este choque que promete drama por la señal de Azteca 7.