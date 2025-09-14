Ni rugidos, ni zarpazos, ni goles: Tigres y León, 0-0

Los de la UANL jugaron 65 minutos con un hombre menos por la expulsión de Juan Sánchez Purata en el minuto 25 del primer tiempo

Esta noche en el Estadio Universitario, Tigres y León empatan 0-0; en un duelo donde los ‘esmeraldas’ no aprovecharon su superioridad numérica desde el minuto 26’ tras salir expulsado el zaguero de los de la ‘U’ Juan Sánchez Purata, ante una bien plantada zona defensiva del cuadro del ‘Conde’ Pizarro. Con este resultado se liga el segundo partido sin triunfo de los universitarios en casa.

QUISIERON, PERO NO PUDIERON

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX, que se entonó con música de mariachi por ser mes patrio y de hacer sonar su silbato el Juez Central tapatío Daniel Quintero Huitrón, se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de su paisano Eduardo Berizzo. Ambos estrategas realizaron un planteamiento muy similar en el rectángulo verde del ’Volcán’, al mandar una formación de 4-2-3-1.

Los del Bajío ganaron el volado y, por ende, prefirió atacar de la cabaña de vestidores a la que se ubica rumbo a la Torre de Rectoría, contrario a lo que tradicionalmente se realiza. Corría el minuto 5' cuando el argentino Ángel Correa remata de zurda desde por la pradera izquierda desde el interior del área, enviando el obús zumbando al poste derecho del marco defendido por el arquero chihuahuense Oscar Francisco Jiménez Fabela.

El equipo universitario se apoderó de las acciones con el correr de los minutos, pero los ‘esmeraldas’ corrigieron su accionar y nivelaron las acciones. Y a los 13’ de acción Rodrigo Echeverría asiste al panameño Ismael Díaz, quien, en mano a mano con el portero Nahuel Guzmán, dispara a ras de piso y el cancerbero ‘Patón’ Guzmán resuelve favorablemente.

A los 19’ de tiempo corrido, nuevamente ‘Angelito’ Correa remata de testa un pase de Ozziel Herrera y el balón es contenido por el portero del equipo de León de los Aldamas, quien elegantemente vestido de fucsia. Un minuto después, el zaguero de la ‘U', Marco Farfán, conecta de pierna izquierda desde linderos del área y el esférico se va muy por encima del marco de la fiera.

Pero una falta cometida por el auriazul Juan José Sánchez Purata sobre el delantero leonés José Alfonso Alvarado es consultada por el VAR (Video Assistant Referee) y se determina que los de la UANL jugarán desde los 26’ de tiempo corrido con un hombre menos; provocando dos minutos después la primera modificación de los de Pizarro. Se envió al terreno de juego al brasileño Joaquim Pereira en lugar de Édgar López.

El cronómetro siguió corriendo y el equipo del Bajío no aprovechó la superioridad numérica en el campo, con llegadas por las bandas y disparos desde fuera del área, pero esto por momentos caía en juego ríspido, en un planteamiento estratégico por ambos timoneles. El cronómetro indicaba los 45' minutos y el nazareno Quintero Huitrón decretó cinco minutos de alargue en la batalla.

La intensidad que le metían los 22 gladiadores seguía con gran fuelle, con un Tigres que quiso y no podía, con un León que mostraba ganas pero con un nulo juego de conjunto. Al cumplirse el agregado, se decretó el final de la primera mitad y en la pantalla del 'Volcán' se leía un empate ‘a roscas’.

LEÓN NO APROVECHÓ SU SUPERIORIDAD NUMÉRICA

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, los del ‘Toto’ Berizzo realizó una modificación en el campo, enviando al terreno de juego a su dorsal 10, James Rodríguez, en lugar del panameño Ismael Díaz De León. Los del ‘Conde’ Pizarro salió con los mismos jugadores que culminaron la primera parte.

Los ‘panzas verdes’ salió decidido a hacerle daño a los de la ‘U’ desde los primeros minutos, pero los universitarios no cesaron en su ataque a pesar de estar disminuido en cantidad dentro del campo. Y la recompensa llegó a los 49 minutos por conducto de Ángel Correa, quien, a pase de Ozziel Herrera inaugura el marcador. Mas el Juez Central Daniel Quintero Huitrón determinó, tras consultar el VAR, anular la anotación.

Los de amarillo y azul no cesó en su ataque, justo cuando corrían los 59’ de tiempo corrido y tras el cobro de un tiro de esquina por parte de Juan Brunetta, es conectado de cabeza por Ozziel Herrera, que pasa muy cerca del palo derecho de la cabaña del cuadro del Bajío.

Un León que se apoderó de la ‘redonda’ y que con pases de primera instancia se apoderó del campo de los locales, pero, sin inquietar la meta de Nahuel Guzmán, que no se aplicaba a fondo al no haber necesidad de ensuciar su atuendo en color rosa. El Director Técnico visitante modificó su oncena inicial en la búsqueda de llevarse el triunfo de tierras regias.

Nuevamente, ‘Angelito’ Correa hizo vibrar la tribuna a los 73’ de acción, cuando remata de pierna derecha una asistencia del zaguero Jesús Garza. Y tres minutos después, el argentino Juan Brunetta conecta de derecha desde fuera del área y el obús se fue demasiado alto del larguero superior.

Con un ataque alternado entre los 22 gladiadores, a los 80’ minutos Rogelio Funes Mori conecta de cabeza un centro de Salvador Reyes que va al centro de la portería y detiene sin problemas el ‘Patón’ Guzmán. Y la contra de los de la ‘U’ llega inmediatamente por conducto de Correa, que, dispara de derecha desde fuera del área y el balón se estrella en el poste izquierdo de la meta ‘esmeralda’.

Los de verde llegaban con insistencia tras apoderarse de la pelota por largos lapsos de tiempo, pero sus arribos eran contenidos por una muralla amarilla que estaba bien plantada. El reloj marcaba los 90' minutos y el nazareno Quintero Huitrón consideró añadir seis minutos más de reposición en el encuentro.

Tigres lo intentó en distintos momentos incrustar el balón en la meta leonesa, pero el esférico no se incrustaba en el marco de Óscar García. A los 94’ vino una jugada de peligro por conducto de Iván Moreno que remata de derecha a quemarropa muy cerca del poste derecho de los de la ‘U’, pero el esférico pasó ligeramente desviado. Ya terminado el tiempo añadido, se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

El próximo miércoles 17 de septiembre, en partido pendiente correspondiente a la jornada 1, el cuadro de la UANL se enfrentará a las 'Chivas Rayadas' del Guadalajara en el Estadio AKRON, en punto de las 19:05 horas.