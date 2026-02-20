¡Ni la huele! Pachuca suma solo dos triunfos en el 'Volcán'

Desde el Verano 99, norteños e hidalguenses se enfrentaron en 35 oportunidades en San Nicolás, de las cuales 19 veces terminó con victoria para los auriazules

Esta edición del Vieeeeernes Botanero tendrá un toque muy especial, pues abrirá con un encuentro muy interesante: el Tigres vs. Pachuca. Y aunque en el papel luce como un encuentro muy abierto, por el presente de ambos equipos, la tendencia se inclina tremendamente a favor de los felinos.

Pero esta racha no es como algunas de las muchas que existen en el fútbol mexicano, pues fácilmente podría ser una de las más grandes en todo el continente, pues en 27 años, Tuzos sacó apenas dos victorias del Estadio Universitario.

Así le ha ido a Pachuca visitando a Tigres

Comenzando en el torneo Verano 99, norteños e hidalguenses se enfrentaron en 35 oportunidades en la Sultana del Norte, de las cuales 19 veces terminó con victoria para los auriazules, 14 fueron empate y solo dos ganados para el visitante.

Desde ese primer enfrentamiento el 16 de enero de 1999, tuvieron que pasar 11 años para el primer triunfo de Pachuca en territorio enemigo. Este fue el 24 de abril de 2010, cuando con un doblete de Édgar Benítez salieron con la mano en alto por primera vez en torneos cortos.

Brunetta top 3 de la Liga MX🚨

Es el jugador de Tigres que más le ha sorprendido a César Araujo 🔥#FutAzteca#AztecaDeportes#FanAzteca pic.twitter.com/Krzo5dwesK — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) February 19, 2026

El siguiente llegó 14 años después, cuando los Tuzos fueron un auténtico huracán, pues le pegaron 3-0 a los entonces dirigidos por Robert Dante Siboldi. Aquella tarde, los anotadores fueron Salomón Rondón, Nelson Deossa y Daniel Hernández.

Dos capítulos oscuros

Pese a que fuera de contexto parece que los resultados siempre han sido solo positivos para Tigres, la realidad es que mirando más a detalle hay dos grandes asteriscos en su historial, pues pese a que el marcador terminó a favor del local, los resultados no fueron los que se necesitaban.

El primero llegó en el Apertura 2001 con el famoso "Silvanazo", donde los felinos necesitaban dos goles para empatar el global en la Final, sin embargo, luego de un tanto de Jesús Olalde, llegó el tanto de Walter Silvani que aseguró el título para Pachuca.

El otro capítulo oscuro para los norteños fue dos años después, también en la Final del Apertura 2003, donde los regios nuevamente necesitaban de dos goles para igualar el global, pero solo marcaron uno, por lo que, pese a que en el registro quedó la victoria para ellos, Tuzos se llevó la copa otra vez.