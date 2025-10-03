NFL volverá a México en 2026; buscan expandir gira internacional

El último partido registrado en México ocurrió en 2022, cuando los San Francisco 49ers venció a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca.

Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre Minnesota Vikings vs Cleveland Browns en Londres.

El comisionado Roger Goodell confirmó que la liga de fútbol americano regresará a México el próximo año.

“Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados”, declaró Goodell.

También anunció planes para expandir la liga de manera global, considerando al menos 16 partidos distribuidos en el continente asiático.

“El objetivo es llegar a 16 partidos internacionales por temporada para que cada equipo tenga un partido internacional. Nuestro siguiente paso después de Australia, el próximo año, sea trasladar el juego a Asia." detalló.

El último partido registrado en México ocurrió en 2022, cuando los San Francisco 49ers venció a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca.

A lo largo de la historia de la NFL se han disputado 56 partidos de temporada regular en sedes como Munich, Sao Paulo y Toronto.