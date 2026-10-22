NFL revisa protocolos por coágulos sanguíneos de Jalen Hurts

El quarterback se encuentra en la lista de reserva de lesionados y se espera que no vuelva a jugar durante el resto de la temporada

La National Football League (NFL) afirmó este miércoles que se encuentra abierta una investigación sobre el manejo de los coágulos de sangre que sufrió Jalen Hurts, quarterback de los Philadelphia Eagles.

El comisionado Roger Goodell dio a conocer las indagatorias durante una conferencia de prensa, luego de que el sindicato de jugadores solicitara una revisión del caso.

Goodell señaló que el director médico de la liga, el doctor Allen Sills, ya revisó los procedimientos que se siguieron y reconoció el derecho del sindicato a pedir una investigación ante las complicaciones sufridas por el jugador por coágulos sanguíneos.

NFL defiende atención médica de Jalen Hurts

Un día antes, Sills defendió la actuación del médico personal de los Eagles, mientras que Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la NFL, aseguró que la liga cuenta con una comprensión clara de cómo ocurrieron los hechos y que busca revisar la atención médica que recibió.

El quarterback se encuentra en la lista de reserva de lesionados y se espera que no vuelva a jugar durante el resto de la temporada, luego de que un coágulo en la pantorrilla izquierda se desplazara hasta sus pulmones.

¿Qué le sucedió al quarterback Jalen Hurts?

Hurts reportó molestias en la pantorrilla izquierda después de recibir un golpe durante el partido contra Los Angeles Rams a principios del mes de octubre.

Días después, durante la visita de los Eagles a Londres para enfrentar a los Jacksonville Jaguars, los médicos detectaron inicialmente un coágulo superficial. Sin embargo, fue hasta este 19 de octubre cuando los Eagles anunciaron que el quarterback se perderá el resto de la campaña y que deberá recibir tratamiento con anticoagulantes.

Ante su ausencia, el equipo deberá apoyarse en el quarterback suplente Tanner McKee para afrontar los siguientes compromisos de la temporada.