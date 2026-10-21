NFL México y OFUNAM celebran rumbo al centenario de la UNAM

Enrique Diemecke dirigirá a la OFUNAM como invitado, mientras que Jorge Federico Osorio será el solista del Concierto para piano núm. 21 de Mozart

La historia del futbol americano universitario llegará a la Sala Nezahualcóyotl con un concierto que reunirá a NFL México y la Orquesta Filarmónica de la UNAM.

La presentación se realizará el sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas, como parte de las celebraciones rumbo al centenario de esta disciplina en la Universidad, cuyos antecedentes se remontan a 1927.

Enrique Diemecke dirigirá a la OFUNAM como invitado, mientras que Jorge Federico Osorio será el solista del Concierto para piano núm. 21 de Mozart. La propuesta combina repertorio clásico con composiciones mexicanas inspiradas en el deporte.

NFL México se suma a la celebración universitaria

La colaboración busca acercar a los aficionados al futbol americano y al público de la música sinfónica mediante una actividad compartida. Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó el papel de la UNAM como institución pionera y formadora de este deporte en el país.

La ficha universitaria dedica el concierto a la Dirección General del Deporte Universitario por los cien años del futbol americano en la UNAM.

La conmemoración corresponde al programa universitario, que alcanzará su centenario en 2027, y no a la presencia de la NFL en México.

El encuentro coincide con otros dos aniversarios: los 90 años de la OFUNAM y los 50 de la Sala Nezahualcóyotl, sede de la agrupación en el Centro Cultural Universitario.

Mozart y dos obras mexicanas vinculadas con el deporte

El programa comenzará con la obertura de La flauta mágica y continuará con el Concierto para piano núm. 21 en do mayor, ambas obras de Wolfgang Amadeus Mozart. En esta última participará Osorio, pianista mexicano con trayectoria internacional y distinguido con la Medalla Bellas Artes.

Después del intermedio se interpretará Ínguesu, de Enrico Chapela, inspirada en el triunfo de México en la Copa Confederaciones de 1999. El cierre estará a cargo de Die Sir E, de Diemecke, cuyo origen se encuentra en la música que escribió para el concierto de clausura del Mundial de Francia 1998.

Aunque la celebración está dedicada al futbol americano, estas dos composiciones retoman episodios del futbol soccer. La obra de Diemecke combina el tema tradicional del Dies irae con ritmos brasileños y referencias a la música académica francesa.

Para el director, la presentación también representa un regreso a una agrupación que conoce de cerca: anteriormente fue titular de la Filarmónica de la UNAM.

Boletos, charla previa y transmisión

El concierto tendrá una duración aproximada de 90 minutos, incluido el intermedio. A las 19:00 horas está programada una charla introductoria para ofrecer contexto sobre las piezas que escuchará el público.

Los boletos se ofrecen en la plataforma de Cultura UNAM con precios de 100 pesos en segundo piso, 160 en orquesta y coro, y 240 en primer piso. La sala se encuentra en el Centro Cultural Universitario, sobre Insurgentes Sur 3000, en Ciudad de México.

Quienes no asistan podrán seguir la presentación sabatina mediante la transmisión anunciada por Música UNAM y su canal de YouTube. El repertorio está sujeto a cambios.