NFL: jugadores critican veto al uso de sales aromáticas

Jugadores de la NFL critican la nueva prohibición del uso de sales aromáticas, comúnmente empleadas para mejorar el rendimiento y la concentración

Los jugadores Baker Mayfield, George Kittle, Lavonte David y Spencer Brown se han declarado críticos de la prohibición de la liga al uso de sales aromáticas e inhalantes de amoníaco antes y durante los juegos de la NFL con el argumento de que pueden enmascarar signos de conmoción cerebral.

"No sé por qué lo prohibieron", expresó el mariscal de Buccaneers, Baker Mayfield.

"Si te noquean, el propósito de las sales aromáticas es despertarte, no es para volver al juego", añadió Mayfield, para quien la medida pudo haber sido apresurada.

El martes pasado el Comité de Cabeza, Cuello y Columna de la NFL envió un memorando a sus 32 equipos en el que anunció la suspensión del uso de las citadas sustancias.

"Cápsulas de amoníaco, inhaladores y cualquier tipo de 'sales aromáticas' no están permitidas. Esta prohibición se aplica durante todos los partidos de la NFL, incluyendo las actividades previas al partido y el entretiempo, en las líneas laterales y en vestuarios del estadio", escribió la liga.

Las sales aromáticas y otros productos similares han sido de uso frecuente en los campos de la NFL desde hace algunos años. Muchos jugadores creen que proporcionan una inmediata inyección de energía o estado de alerta que potencia su rendimiento.

George Kittle, ala cerrada estelar de los San Francisco 49ers fue uno de los primeros en compartir su molestia a través de una entrevista en el canal de NFL Network.

"Solo vine para expresar una queja. Nuestro equipo recibió un memorando que indicaba que las sales aromáticas y los paquetes de amoníaco se habían declarado ilegales en la NFL. He estado angustiado con ello", señaló Kittle.

Lavonte David, campeón del Super Bowl LV con Buccaneers, coincidió con el jugador de 49ers y mencionó que él usa estos productos desde su año de novato, que fue en el 2012.

"Necesitas algo que te levante el ánimo. A algunos les gusta el café, a otros las bebidas energéticas. A mí, esas cosas no me motivan al instante, pero oler sales te despierta y te pone en marcha de inmediato. Desde mi año de novato y hoy, 13 años después, aún las necesito", explicó el apoyador de 35 años de Tampa Bay.

Spencer Brown, tackle ofensivo de Buffalo Bills, y Payne Durham, ala cerrada de los Bucs, utilizaron sus redes sociales para también mostrar su molestia respecto a la prohibición.

"No es divertido, es un problema", señaló Brown.

"Fue impactante, estuve pensando en eso todo el día", dijo Durham.