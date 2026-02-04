NFL investigará vínculo de copropietario de Giants con Epstein

El directivo negó haber visitado la isla privada de Epstein y aseguró que, a la luz de lo que hoy se conoce, 'Epstein fue una persona terrible'.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunció que revisará la relación entre Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, y el fallecido financiero Jeffrey Epstein, luego de que el nombre del directivo apareciera en más de 400 ocasiones en documentos recientes difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa realizada el lunes en San José, California, previo al Super Bowl, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, señaló que la liga analizará cuidadosamente la información revelada. “Vamos a revisar todos los hechos, estudiar el contexto de esos documentos y determinar cómo se ajustan a la política de conducta personal de la liga. Es un proceso que debe hacerse paso a paso, comenzando por establecer los hechos”, declaró, según reportes de medios locales.

Los documentos forman parte de un archivo de aproximadamente tres millones de páginas publicado el viernes pasado por el Departamento de Justicia estadounidense. En ellos se menciona en repetidas ocasiones a Tisch, de 76 años, con quien Epstein intercambió numerosos mensajes, principalmente en 2013, relacionados con mujeres, de acuerdo con reportes periodísticos. En total, el nombre de Tisch aparece al menos 440 veces.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, Epstein intentaba poner en contacto a Tisch con diversas mujeres y, en algunos casos, las describía por su edad, características físicas o supuesta ocupación sexual. En ciertos intercambios, Tisch habría preguntado si las mujeres eran trabajadoras sexuales.

Tras la divulgación de los documentos, Tisch —quien se desempeña como presidente, copropietario y vicepresidente de los Giants desde 2005, además de ser productor de películas como Forrest Gump y Risky Business— emitió un comunicado en el que afirmó haber mantenido “una relación breve” con Epstein. Según su versión, los correos electrónicos intercambiados se referían únicamente a mujeres adultas, así como a temas de cine, filantropía e inversiones.

El directivo negó haber visitado la isla privada de Epstein y aseguró que, a la luz de lo que hoy se conoce, “Epstein fue una persona terrible”.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en 2019 en su celda de una prisión federal en Nueva York, con una sábana alrededor del cuello, mientras esperaba juicio por cargos relacionados con tráfico y abuso sexual de menores.