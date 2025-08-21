NFL implementará IA para mejorar jugadas y rendimiento

Según la liga, la IA y sus plataformas permitirán a los entrenadores acceder, analizar y medir el rendimiento de los jugadores en el partido en tiempo real

La National Football League (NFL) anunció este miércoles una alianza con Microsoft Corp., para apoyarse en el uso de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el reclutamiento, optimizar la selección de jugadas y mejorar el rendimiento de los jugadores de los 32 equipos.

"Estamos entrando en una nueva era de innovación en la NFL gracias a nuestra colaboración con Microsoft para implementar IA en áreas clave. Con las tecnologías de IA existen enormes oportunidades para mejorar la experiencia del día del partido para nuestros equipos y ofrecer un producto más atractivo a nuestros aficionados", afirmó Gary Brantley, director de información de la NFL.

Según la liga, la IA y sus plataformas en la nube permitirán a los entrenadores acceder, analizar y medir el rendimiento de los jugadores en el partido en tiempo real para decidir jugadas más precisas, de forma más eficiente y personalizada.

"Tomar decisiones acertadas y ubicar a los jugadores en las mejores posiciones del campo es responsabilidad del entrenador. La IA mejorará nuestra eficiencia y precisión al descomponer datos complejos en información fácil de entender que se puede comunicar rápidamente a nuestros jugadores y ayudarles a alcanzar su máximo potencial", aseveró Sean McVay, entrenador de Los Angeles Rams.

McVay se refirió al Sistema de Visualización de Bandas de la NFL, que se ha actualizado con más de 2.500 computadoras para brindar a los 32 clubes, un puntual seguimiento de sus aproximadamente 1.800 jugadores.

Este sistema permite filtrar jugadas según criterios como distancia por avanzar, jugadas anotadoras y penalizaciones, lo que permite analizar más rápido las formaciones, descifrar coberturas y tomar decisiones estratégicas basadas en estos datos.

La IA también puede utilizarse para rastrear y registrar incidentes clave del día del partido, como retrasos por mal tiempo o problemas técnicos que pueden afectar las operaciones generales de cada juego, con el fin de mejorar la toma de decisiones futuras.

La Asociación de Jugadores de la NFL también tendrá acceso a las soluciones que aporta la Inteligencia Artificial como parte de su proceso de revisión de vídeos que buscan mejorar la eficiencia en la seguridad de los jugadores.

"La alianza entre la NFL y Microsoft para llevar la 'IA' al juego nos enorgullece. Extender esta colaboración es más que una simple historia de fútbol americano; es un plan para la transformación", puntualizó Bryson Gordon, vicepresidente de marketing global de Microsoft.