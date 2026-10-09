NFL entra en la Semana 5 con duelos clave rumbo a playoffs

La National Football League (NFL) recibe la Semana 5 con varios duelos que empiezan a tener una importancia relevante con vista a los playoffs.
Esta semana comenzará este jueves con Tampa Bay Buccaneers visitando a Dallas Cowboys. El panorama es contrastante: Dallas llega con marca de 2-2, mientras Tampa Bay está 0-4 y necesita urgentemente una victoria.
La jornada dominical comenzará temprano con Philadelphia Eagles frente a Jacksonville Jaguars en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Para los Eagles será una oportunidad importante de detener la caída después de un comienzo complicado tras la salida de Saquon Barkley.
Uno de los partidos más atractivos de la jornada será San Francisco 49ers contra Seattle Seahawks. San Francisco llega invicto después de cuatro semanas y buscará mantener su paso perfecto, mientras Seattle intentará propinarle su primera derrota de la campaña.
8 de octubre
- Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys — 19:15 horas
11 de octubre
- Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars — 08:30 horas
- Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins — 12:00 horas
- Las Vegas Raiders vs. New England Patriots — 12:00 horas
- Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints — 12:00 horas
- Cleveland Browns vs. New York Jets — 12:00 horas
- Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers — 12:00 horas
- Houston Texans vs. Tennessee Titans — 12:00 horas
- New York Giants vs. Washington Commanders — 12:00 horas
- Chicago Bears vs. Green Bay Packers — 12:00 horas
- Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers — 15:05 horas
- Detroit Lions vs. Arizona Cardinals — 15:25 horas
- San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks — 15:25 horas
- Baltimore Ravens vs. Atlanta Falcons — 19:20 horas
12 de octubre
- Buffalo Bills vs. Los Angeles Rams — 19:15 horas
Estos son los resultados de la Semana 4 en NFL
1 de octubre
- Cleveland Browns 27-24 Pittsburgh Steelers NFL
4 de octubre
- Indianapolis Colts 30-13 Washington Commanders
- Baltimore Ravens 24-18 Tennessee Titans
- New England Patriots 29-26 Buffalo Bills
- Chicago Bears 23-12 New York Jets
- Jacksonville Jaguars 22-17 Cincinnati Bengals
- Dallas Cowboys 34-30 Houston Texans
- New York Giants 36-24 Arizona Cardinals
- Los Angeles Rams 24-20 Philadelphia Eagles
- Green Bay Packers 17-14 Tampa Bay Buccaneers
- Minnesota Vikings 15-10 Miami Dolphins
- Kansas City Chiefs 30-27 Las Vegas Raiders
- Seattle Seahawks 30-23 Los Angeles Chargers
- San Francisco 49ers 24-14 Denver Broncos
- Carolina Panthers 32-26 Detroit Lions
5 de octubre
- Atlanta Falcons 45-24 New Orleans Saints