NFL entra en la Semana 5 con duelos clave rumbo a playoffs

Esta semana comenzará este jueves con Tampa Bay vs Dallas. El panorama es contrastante: Dallas llega con marca de 2-2, mientras Tampa Bay con todo perdidos

La National Football League (NFL) recibe la Semana 5 con varios duelos que empiezan a tener una importancia relevante con vista a los playoffs.

Esta semana comenzará este jueves con Tampa Bay Buccaneers visitando a Dallas Cowboys. El panorama es contrastante: Dallas llega con marca de 2-2, mientras Tampa Bay está 0-4 y necesita urgentemente una victoria.

La jornada dominical comenzará temprano con Philadelphia Eagles frente a Jacksonville Jaguars en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Para los Eagles será una oportunidad importante de detener la caída después de un comienzo complicado tras la salida de Saquon Barkley.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada será San Francisco 49ers contra Seattle Seahawks. San Francisco llega invicto después de cuatro semanas y buscará mantener su paso perfecto, mientras Seattle intentará propinarle su primera derrota de la campaña.

8 de octubre

Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys — 19:15 horas

11 de octubre

Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars — 08:30 horas

Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins — 12:00 horas

Las Vegas Raiders vs. New England Patriots — 12:00 horas

Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints — 12:00 horas

Cleveland Browns vs. New York Jets — 12:00 horas

Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers — 12:00 horas

Houston Texans vs. Tennessee Titans — 12:00 horas

New York Giants vs. Washington Commanders — 12:00 horas

Chicago Bears vs. Green Bay Packers — 12:00 horas

Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers — 15:05 horas

Detroit Lions vs. Arizona Cardinals — 15:25 horas

San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks — 15:25 horas

Baltimore Ravens vs. Atlanta Falcons — 19:20 horas

12 de octubre

Buffalo Bills vs. Los Angeles Rams — 19:15 horas

Estos son los resultados de la Semana 4 en NFL

1 de octubre

Cleveland Browns 27-24 Pittsburgh Steelers NFL

4 de octubre

Indianapolis Colts 30-13 Washington Commanders

Baltimore Ravens 24-18 Tennessee Titans

New England Patriots 29-26 Buffalo Bills

Chicago Bears 23-12 New York Jets

Jacksonville Jaguars 22-17 Cincinnati Bengals

Dallas Cowboys 34-30 Houston Texans

New York Giants 36-24 Arizona Cardinals

Los Angeles Rams 24-20 Philadelphia Eagles

Green Bay Packers 17-14 Tampa Bay Buccaneers

Minnesota Vikings 15-10 Miami Dolphins

Kansas City Chiefs 30-27 Las Vegas Raiders

Seattle Seahawks 30-23 Los Angeles Chargers

San Francisco 49ers 24-14 Denver Broncos

Carolina Panthers 32-26 Detroit Lions

5 de octubre