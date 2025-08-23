NFL endurece sanciones por gestos violentos y sexuales

En las recientes temporadas los gestos y ademanes en los que no impera el espíritu deportivo en los festejos han aumentado de manera significativa

La National Football League (NFL) endurecerá las sanciones a gestos violentos y sexuales a partir de la temporada 2025 que comienza el 4 de septiembre, anunció este jueves el vicepresidente ejecutivo de operaciones Troy Vincent.

"Lo que hemos visto es que simplemente no hay lugar en el juego para eso. No hay lugar para estar de pie sobre el oponente para humillarlo. No hay lugar para gestos violentos. Eso no es fútbol. Tenemos que seguir las reglas, respetar al oponente, a los compañeros y dedicarnos a jugar", informó Vincent a los equipos.

La medida fue explicada por Walt Anderson, analista de reglas de arbitraje de la NFL a través del sitio oficial de la liga.

"Los árbitros han sido muy enfáticos con los equipos. Estos gestos son una de las áreas en las que la NFL quiere trabajar activamente. Hay muchas maneras en las que los jugadores pueden celebrar de manera muy original y divertida; queremos que se centren en ellas y no en las áreas inapropiadas", explicó Anderson.

Según el analista en arbitraje, en las recientes temporadas los gestos y ademanes en los que no impera el espíritu deportivo en los festejos han aumentado de manera significativa, situación que se busca detener.

"Los gestos antideportivos como simular disparar un arma o los gestos inapropiados que resulten amenazantes o de carácter sexual han ido en aumento hasta en un 133 por ciento; es algo que se quiere detener", subrayó.

En abril pasado, Troy Vincent colocó entre los festejos prohibidos el simular limpiarse la nariz, algo que está relacionado con las pandillas.

Estas y otras acciones ya han resultado en multas y penalizaciones de 15 yardas al momento de ser detectadas por los árbitros.

De cara a la temporada 2025, que iniciará el 4 de septiembre con el juego entre los campeones Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, la liga ha advertido a los equipos que será más estricta en estas cuestiones.