NFL enciende la Semana 6: estos son los partidos agendados

Los San Francisco 49ers cerrarán la semana el lunes ante Washington Commanders con cinco victorias consecutivas, buscando extender su invicto

La Semana 6 de la NFL llega con duelos importantes para la carrera hacia los playoffs, rivalidades divisionales y equipos que necesitan recuperar terreno.

Seattle visitará a Denver en el Thursday Night Football, en un encuentro entre dos equipos que terminaron la temporada anterior con marca de 14-3.

Seahawks, vigentes campeones del Super Bowl, vienen de perder 32-29 ante San Francisco, mientras los Broncos derrotaron 23-17 a Los Angeles Chargers.

El domingo, Houston Texans y Jacksonville Jaguars se enfrentarán en Londres, en un partido que puede tener repercusiones importantes en la AFC Sur.

El Sunday Night Football enfrentará a Dallas Cowboys y Green Bay Packers en uno de los partidos más atractivos del fin de semana.

Dallas viene de caer ante Tampa Bay, mientras Green Bay buscará aprovechar su localía para fortalecer su posición en la NFC Norte.

Los San Francisco 49ers cerrarán la semana el lunes ante los Washington Commanders. San Francisco suma cinco victorias consecutivas y buscará extender su invicto para consolidarse como uno de los principales contendientes de la División.

Estos son los partidos agendados para la Semana 6 de la NFL

15 de octubre

Seattle Seahawks vs. Denver Broncos — 18:15 horas

18 de octubre

Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars — 08:30 horas

Chicago Bears vs. Atlanta Falcons — 12:00 horas

Baltimore Ravens vs. Cleveland Browns — 12:00 horas

Tennessee Titans vs. Indianapolis Colts — 12:00 horas

New York Jets vs. New England Patriots — 12:00 horas

New Orleans Saints vs. New York Giants — 12:00 horas

Carolina Panthers vs. Philadelphia Eagles — 12:00 horas

Pittsburgh Steelers vs. Tampa Bay Buccaneers — 12:00 horas

Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams — 15:05 horas

Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs — 15:25 horas

Buffalo Bills vs. Las Vegas Raiders — 15:25 horas

Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers — 18:20 horas

19 de octubre

Washington Commanders vs. San Francisco 49ers — 18:15 horas

Estos son los resultados de la Semana 5 de la NFL

8 de octubre

Tampa Bay Buccaneers 24-16 Dallas Cowboys

11 de octubre

Jacksonville Jaguars 19-17 Philadelphia Eagles

Cincinnati Bengals 31-24 Miami Dolphins

New England Patriots 45-17 Las Vegas Raiders

Minnesota Vikings 23-13 New Orleans Saints

New York Jets 17-12 Cleveland Browns

Pittsburgh Steelers 34-22 Indianapolis Colts

Houston Texans 26-3 Tennessee Titans

New York Giants 27-27 Washington Commanders

Green Bay Packers 31-7 Chicago Bears

Denver Broncos 23-17 Los Angeles Chargers

Detroit Lions 45-21 Arizona Cardinals

San Francisco 49ers 32-29 Seattle Seahawks

Baltimore Ravens 30-23 Atlanta Falcons

12 de octubre