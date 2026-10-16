NFL enciende la Semana 6: estos son los partidos agendados

La Semana 6 de la NFL llega con duelos importantes para la carrera hacia los playoffs, rivalidades divisionales y equipos que necesitan recuperar terreno.
Seattle visitará a Denver en el Thursday Night Football, en un encuentro entre dos equipos que terminaron la temporada anterior con marca de 14-3.
Seahawks, vigentes campeones del Super Bowl, vienen de perder 32-29 ante San Francisco, mientras los Broncos derrotaron 23-17 a Los Angeles Chargers.
El domingo, Houston Texans y Jacksonville Jaguars se enfrentarán en Londres, en un partido que puede tener repercusiones importantes en la AFC Sur.
El Sunday Night Football enfrentará a Dallas Cowboys y Green Bay Packers en uno de los partidos más atractivos del fin de semana.
Dallas viene de caer ante Tampa Bay, mientras Green Bay buscará aprovechar su localía para fortalecer su posición en la NFC Norte.
Los San Francisco 49ers cerrarán la semana el lunes ante los Washington Commanders. San Francisco suma cinco victorias consecutivas y buscará extender su invicto para consolidarse como uno de los principales contendientes de la División.
Estos son los partidos agendados para la Semana 6 de la NFL
15 de octubre
- Seattle Seahawks vs. Denver Broncos — 18:15 horas
18 de octubre
- Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars — 08:30 horas
- Chicago Bears vs. Atlanta Falcons — 12:00 horas
- Baltimore Ravens vs. Cleveland Browns — 12:00 horas
- Tennessee Titans vs. Indianapolis Colts — 12:00 horas
- New York Jets vs. New England Patriots — 12:00 horas
- New Orleans Saints vs. New York Giants — 12:00 horas
- Carolina Panthers vs. Philadelphia Eagles — 12:00 horas
- Pittsburgh Steelers vs. Tampa Bay Buccaneers — 12:00 horas
- Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams — 15:05 horas
- Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs — 15:25 horas
- Buffalo Bills vs. Las Vegas Raiders — 15:25 horas
- Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers — 18:20 horas
19 de octubre
- Washington Commanders vs. San Francisco 49ers — 18:15 horas
Estos son los resultados de la Semana 5 de la NFL
8 de octubre
- Tampa Bay Buccaneers 24-16 Dallas Cowboys
11 de octubre
- Jacksonville Jaguars 19-17 Philadelphia Eagles
- Cincinnati Bengals 31-24 Miami Dolphins
- New England Patriots 45-17 Las Vegas Raiders
- Minnesota Vikings 23-13 New Orleans Saints
- New York Jets 17-12 Cleveland Browns
- Pittsburgh Steelers 34-22 Indianapolis Colts
- Houston Texans 26-3 Tennessee Titans
- New York Giants 27-27 Washington Commanders
- Green Bay Packers 31-7 Chicago Bears
- Denver Broncos 23-17 Los Angeles Chargers
- Detroit Lions 45-21 Arizona Cardinals
- San Francisco 49ers 32-29 Seattle Seahawks
- Baltimore Ravens 30-23 Atlanta Falcons
12 de octubre
- Buffalo Bills 37-34 Los Angeles Rams (tiempo extra).