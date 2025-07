NFL, Cowboys y Texans donan $1.5 mdd a afectados en Texas

La National Football League (NFL), en conjunto con los Houston Texans y los Dallas Cowboys, anunciaron este domingo la donación en conjunto de $1.5 millones de dólares para las comunidades del centro de Texas afectadas por las inundaciones ocurridas el pasado 4 de julio.

Cowboys, Texans and NFL Foundation combine to contribute $1.5 million to communities impacted by flooding in Central Texas. pic.twitter.com/8JXnbiUoaL