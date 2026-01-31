NFL confirma aumento de conmociones cerebrales durante 2025

Miller reconoció que el número de conmociones cerebrales superó ampliamente al del año anterior, lo que obligará a revisar algunas jugadas específicas

La NFL registró un aumento significativo en las conmociones cerebrales durante la temporada 2025, al contabilizar 35 casos, frente a solo ocho en la campaña 2024, informó este viernes Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la liga.

La NFL reconoce el incremento de conmociones

Durante una evaluación médica de la temporada, Miller reconoció que el número de conmociones cerebrales superó ampliamente al del año anterior, lo que obligará a revisar algunas jugadas específicas.

“Este año observamos un aumento de conmociones cerebrales en comparación con el año pasado. Trabajaremos con el comité de competencia para analizar jugadas como el 'kick off' y algunas otras. Siempre dijimos que con la jugada de inicio aprenderíamos más y que seguiríamos revisándola”, señaló.

El ‘kick off’, bajo análisis nuevamente

A pesar de las modificaciones implementadas para reducir la velocidad de los impactos en la patada inicial, la liga confirmó que esta jugada estuvo relacionada con parte del incremento registrado.

En la temporada 2025 se contabilizaron 2,076 devoluciones de patada, frente a las 919 registradas en 2024, lo que representó 1,157 jugadas adicionales de contacto.

“Ya comenzamos la conversación con el Comité de Competencia para analizar esos impactos, la formación, la estructura y la velocidad de la jugada. Estudiaremos cada una de esas conmociones cerebrales con el comité y veremos si hay aspectos que podemos ajustar”, explicó Miller.

Menos lesiones que antes de las modificaciones

El vicepresidente ejecutivo subrayó que, pese al aumento, las cifras actuales siguen siendo inferiores a las registradas antes de los cambios en el ‘kick off’, cuando los jugadores tomaban mayor velocidad.

“A pesar del aumento en el número de jugadas, seguimos estando muy por debajo de donde estábamos con la patada inicial en su versión anterior”, afirmó.

Las conmociones cerebrales no solo aumentaron en el ‘kick off’, sino también en acciones ofensivas y defensivas, al pasar de 129 casos en 2024 a 168 en 2025.

Bajan lesiones de ligamento cruzado

Miller informó que las lesiones del ligamento cruzado anterior disminuyeron un 25 por ciento respecto al año pasado, alcanzando su nivel más bajo en los últimos siete años.

En contraste, los desgarros o rupturas del tendón de Aquiles aumentaron a 16 casos, superando el promedio histórico de 13.5 por temporada.

Por su parte, Allen Sills, médico jefe de la NFL, señaló que la tasa de lesiones en campos de césped sintético y natural se mantuvo prácticamente igual a la de años recientes.

Información de EFE.....