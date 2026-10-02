NFL calienta octubre con choque de invictos en la Semana 4

La Semana 4 de la NFL abre el mes de octubre con una jornada de 16 partidos.
La actividad comienza este jueves con un duelo divisional entre Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns, y tendrá su primer partido internacional de la temporada en Londres.
Mientras que de los encuentros más importantes de la jornada dominical se encuentran Indianapolis Colts vs. Washington Commanders en el Tottenham Hotspur Stadium.
Será el primer partido de la NFL en Londres esta temporada y dará inicio a la etapa de tres encuentros consecutivos de la liga en el Reino Unido.
Uno de los partidos más esperados será el Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders. Ambos equipos llegan con récord de 3-0, por lo que el encuentro dejará a uno de ellos con su primera derrota de la temporada.
Otro choque atractivo será Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles. Ambos equipos llegan después de perder en la Semana 3.
1 de octubre
- Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns — 18:15 horas
4 de octubre
- Indianapolis Colts vs. Washington Commanders — 07:30 horas
- Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens — 11:00 horas
- New England Patriots vs. Buffalo Bills — 11:00 horas
- New York Jets vs. Chicago Bears — 11:00 horas
- Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals — 11:00 horas
- Dallas Cowboys vs. Houston Texans — 11:00 horas
- Arizona Cardinals vs. New York Giants — 11:00 horas
- Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles — 11:00 horas
- Green Bay Packers vs. Tampa Bay Buccaneers — 11:00 horas
- Miami Dolphins vs. Minnesota Vikings — 14:05 horas
- Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders — 14:25 horas
- Los Angeles Chargers vs. Seattle Seahawks — 14:25 horas
- Denver Broncos vs. San Francisco 49ers — 14:25 horas
- Detroit Lions vs. Carolina Panthers — 18:20 horas
5 de octubre
- Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints — 18:15 horas
Estos fueron los resultados de la Semana 3
24 de septiembre
- Atlanta Falcons 35-14 Green Bay Packers
27 de septiembre
- Buffalo Bills 24-16 Los Angeles Chargers
- Cleveland Browns 21-18 Carolina Panthers
- Detroit Lions 31-24 New York Jets
- Indianapolis Colts 19-17 Houston Texans
- Jacksonville Jaguars 35-6 New England Patriots
- Kansas City Chiefs 24-10 Miami Dolphins
- New York Giants 12-7 Tennessee Titans
- Pittsburgh Steelers 30-27 Cincinnati Bengals
- Washington Commanders 33-31 Seattle Seahawks
- San Francisco 49ers 36-30 Arizona Cardinals
- Minnesota Vikings 23-16 Tampa Bay Buccaneers
- Las Vegas Raiders 35-27 New Orleans Saints
- Baltimore Ravens 34-31 Dallas Cowboys
- Denver Broncos 30-26 Los Angeles Rams
28 de septiembre
- Chicago Bears 27-7 Philadelphia Eagles