 NFL anuncia su calendario de juegos internacionales de 2024

La espera terminó y este miércoles la NFL anunció su calendario de partidos internacionales para la temporada regular del 2024, incluyendo la primera visita de su historia a Brasil.

Los Philadelphia Eagles (Brasil), Minnesota Vikings (Londres), Chicago Bears (Londres), Jacksonville Jaguars (Londres) y Carolina Panthers (Münich) serán los anfitriones de los encuentros internacionales.

El primer juego se disputará en Sao Paulo, Brasil, el viernes 6 de septiembre entre los Green Bay Packers y Philadelphia Eagles.

Los Vikings serán anfitriones de los New York Jets de Aaron Rodgers en el Tottenham Hottspur Stadium el 6 de octubre.

Los Jacksonville Jaguars disputarán dos partidos en Londres. El equipo de Doug Pederson serán anfitriones de New England Patriots el 20 de octubre, aunque una semana antes van a medirse a los Chicago Bears de Caleb Williams.

Finalmente, los Carolina Panthers serán locales ante los New York Giants en la ciudad de Münich.

The 2024 International Schedule is set! 🏈🗺️@NFLBrasil | @NFLUKIRE | @NFLDeutschland



📺: NFL Schedule Release — Tonight 8pm ET on NFLN/ESPN2

📱: Stream on #NFLPlus pic.twitter.com/HMwi7SLZ8h