Neymar y Robinho Jr. sellan la paz en público tras el altercado

Consultados en la zona mixta tras el 1-1, los jugadores confirmaron que existió una disculpa de ambas partes y se refirieron al conflicto como 'un error'.

Tras días de tensión por el altercado físico protagonizado en un entrenamiento durante el fin de semana, Neymar y Robinho Jr. sellaron la paz públicamente tras la disputa del partido entre el Santos y el Recoleta paraguayo de la cuarta jornada fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Consultados en la zona mixta tras el 1-1, los jugadores confirmaron que existió una disculpa de ambas partes y se refirieron al conflicto como "un error".

Neymar reconoció su responsabilidad en el incidente, aunque lamentó que una situación de vestuario se filtrara a la prensa de forma "exagerada".

"Fue un malentendido, una reacción, y me pasé un poco de la raya. Pero enseguida me disculpé, hablamos en el vestuario y nos entendimos. Es un chico al que tengo mucho cariño, un cariño muy especial, y estas cosas pasan en el fútbol. Ya discutí con varios amigos, me he peleado con todos. Había que resolverlo aquí dentro, no de la forma en que pasó", dijo el astro brasileño en declaraciones a ESPN.

Neymar em entrevista à ESPN, sobre o caso Robinho Jr.



“Me excedi, sim. Já tinha pedido desculpas, pensei que estava resolvido entre nós. Quem joga bola sabe que isso acontece, briga de soco, de tapa, de tudo. O tutebol é assim, faz parte.”



📽️ @ESPNBrasil pic.twitter.com/EKY90R5mua — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 6, 2026

"Quien juega al fútbol lo sabe, eso pasa. Peleas a puñetazos, peleas de todo tipo. El fútbol es así. Ya me he peleado varias veces en el vestuario y todo se queda ahí", admitió el delantero.

Por su parte, el atacante de 18 años compareció ante los medios para dar por zanjado el asunto y reafirmó su compromiso con el club tras los rumores de una posible rescisión de contrato.

"Me quedé dolido por ser mi ídolo desde que era pequeño. El primer regalo que me dio fue una camiseta a los ocho años y lloré mucho", confesó el hijo del exjugador del Real Madrid.

"Fue hombre para asumir su error y yo fui hombre para sentarme a conversar. Las disculpas están aceptadas", afirmó.

Neymar em entrevista à ESPN, sobre o caso Robinho Jr.



“Me excedi, sim. Já tinha pedido desculpas, pensei que estava resolvido entre nós. Quem joga bola sabe que isso acontece, briga de soco, de tapa, de tudo. O tutebol é assim, faz parte.”



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Robinho Jr. había acusado a Neymar de haberle dado una bofetada, una patada y de haberle insultado, después de un roce entre ambos en un entrenamiento realizado en el centro de entrenamientos Rei Pelé, en la ciudad de Santos; episodio por el cual el club inició una investigación interna.

La reconciliación quedó grabada en las retinas de los aficionados durante el duelo de este martes, cuando Neymar abrazó individualmente al joven durante el festejo del gol que convirtió a los 41 minutos en Paraguay.

Neymar em entrevista à ESPN, sobre o caso Robinho Jr.



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Desde que subió al primer equipo, Robinho Jr. mantuvo una excelente relación con Neymar, quien coincidió con su padre en el Santos entre 2009 y 2013.