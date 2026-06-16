Neymar se somete a nuevos exámenes por lesión muscular

Previo a ese encuentro, Ancelotti había señalado que esperaba ver al delantero incorporarse esta semana al trabajo sobre el césped con el resto del grupo

Neymar volvió a pasar por nuevos exámenes médicos este lunes para evaluar la evolución de la lesión de grado II que presenta en el gemelo derecho, mientras permanece concentrado con la selección brasileña en Nueva Jersey durante el Mundial 2026.

El atacante del Santos realizó las pruebas médicas por la mañana y por la tarde continuó con trabajo en gimnasio como parte de su proceso de recuperación, sin integrarse todavía a los entrenamientos grupales bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Brasil mantiene bajo observación la recuperación de Neymar

La lesión se produjo el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirão, apenas un día antes de que Ancelotti anunciara la convocatoria definitiva de 26 jugadores para el Mundial.

A pesar del problema muscular, el cuerpo técnico decidió mantenerlo dentro de la lista, aunque desde entonces el futbolista no ha podido trabajar al parejo de sus compañeros.

El cuerpo médico brasileño sigue de cerca la evolución de la zona afectada para determinar cuándo podrá volver a realizar trabajos de mayor intensidad y si estará en condiciones de reaparecer durante la fase de grupos.

Su presencia ante Haití luce complicada

Neymar ya se perdió los dos partidos amistosos previos ante Panamá y Egipto, además del debut mundialista de Brasil frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde observó desde el banquillo el empate 1-1 de la Canarinha.

Previo a ese encuentro, Ancelotti había señalado que esperaba ver al delantero incorporarse esta semana al trabajo sobre el césped con el resto del grupo.

Sin embargo, su ausencia en la sesión de este lunes vuelve a generar dudas sobre su disponibilidad para el segundo partido del Grupo C contra Haití, programado para el viernes en Filadelfia.

Una lesión que se suma a un largo periodo fuera de la selección

El caso preocupa especialmente porque Neymar no disputa un partido oficial con la selección brasileña desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla durante un duelo de eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay en Montevideo.

En aquella ocasión, el delantero se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda, una lesión que lo mantuvo alejado durante un largo periodo de la actividad internacional.

A sus 34 años, Neymar llegó al Mundial como una de las grandes incógnitas de Brasil. Aunque sigue siendo el máximo goleador histórico de la Canarinha, su estado físico se mantiene como uno de los temas principales dentro del equipo brasileño.

Por ahora, la prioridad del cuerpo técnico es evitar una recaída muscular y recuperar al jugador en condiciones óptimas, incluso si eso implica postergar su regreso hasta una etapa más avanzada del torneo.