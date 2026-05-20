Neymar emociona a las redes al ser convocado al Mundial

La reacción de Neymar al escuchar su nombre en la convocatoria para la Copa del Mundo generó una ola de apoyo para él, quien estuvo ausente desde 2023

Ninguna conferencia de prensa para anunciar la lista de seleccionados para una Copa del Mundo fue tan esperada como la de Brasil, pues desde inicio de año se especuló sobre la presencia o ausencia de Neymar Jr., quien finalmente logró subirse a la convocatoria para México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Y no solamente sus seguidores tuvieron fe en que Carlo Ancelotti llamara a uno de los mejores jugadores de los últimos años; el propio "Ney" estuvo esperanzado en volver a vestir la verdeamarelha, pese a que no era convocado desde octubre de 2023, por lo que organizó una reunión con amigos y familia para seguir la conferencia.

Una vez que "Carletto" confirmó la asistencia del "Príncipe", la sala de prensa estalló en júbilo, pues esta podría ser su última oportunidad para conquistar su ansiada Copa del Mundo, pues todavía tiene pendiente ganar un título importante con su selección.

Hoje, a camisa mais pesada do planeta encontrou os ombros de quem está pronto para dar a vida por ela 🫵



Cada gota de suor, cada dividida, cada grito de gol. A partir de hoje, o batimento cardíaco de mais de 200 milhões de brasileiros está sintonizado com um único objetivo: A… pic.twitter.com/oGm9PadCMd — brasil (@CBF_Futebol) May 19, 2026

Inmediatamente comenzó a circular la reacción de Neymar al enterarse de que podrá jugar su cuarto Mundial, pese a que tiene un par de años donde ha sido relegado por las lesiones, especialmente en las rodillas, pese a que tiene apenas 34 años.

En el video se observa al jugador del Santos estallando en llanto junto a su actual pareja. Su reacción generó una ola de mensajes positivos, pues muchos lo consideran único, pues siempre buscó darle espectáculo a la tribuna, similar a jugadores como Ronaldinho.

Ya llovió

La última vez que Neymar Jr. vistió la playera de la "Canarinha" fue en las eliminatorias de Conmebol para esta copa en 2023. Ese día jugó 45 minutos en la derrota por 2-0 contra Uruguay, cuando todavía era jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita.

🥺🇧🇷 The moment when Neymar Jr got called up by Carlo Ancelotti…@neymarjr 🎥 pic.twitter.com/xFIxeMh4nw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Además de su innegable talento, Neymar será el líder absoluto en el vestidor, pues pocos jugadores pueden presumir de su palmarés e influencia mundial.

Ellos acompañarán a Neymar

La lista de convocados de Brasil para la Copa del Mundo de 2026 es la siguiente:

Porteros

Alisson (Liverpool – Inglaterra)

Ederson (Fenerbache – Turquía)

Weverton (Gremio – Brasil)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo – Brasil)

Bremer (Juventus – Italia)

Danilo (Flamengo – Brasil)

Douglas Santos (Zenit – Rusia)

Gabriel Magalhães (Arsenal – Inglaterra)

Ibañez (Al-Ahli – Arábia Saudita)

Léo Pereira (Flamengo – Brasil)

Marquinhos (Paris Saint-Germain – Francia)

Wesley (Roma – Italia)

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle United – Inglaterra)

Casemiro (Manchester United – Inglaterra)

Danilo Santos (Botafogo – Brasil)

Fabinho (Al-Ittihad – Arabia Saudí)

Lucas Paquetá (Flamengo – Brasil)

Delanteros

Endrick (Lyon – Francia)

Gabriel Martinelli (Arsenal – Inglaterra)

Igor Thiago (Brentford – Inglaterra)

Luiz Henrique (Zenit – Rusia)

Matheus Cunha (Manchester United – Inglaterra)

Neymar Junior (Santos – Brasil)

Raphinha (Barcelona – España)

Rayan (Bournemouth – Inglaterra)

Vinicius Junior (Real Madrid – España)