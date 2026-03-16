Neymar complica su camino al Mundial tras discreto empate

El delantero del Santos tuvo una actuación apagada ante Corinthians mientras Brasil alista convocatorias rumbo al Mundial 2026

El delantero brasileño Neymar enfrenta un panorama cada vez más complicado en su camino hacia el próximo Mundial, luego de una discreta actuación con el Santos FC en el empate 1-1 ante Corinthians en la liga brasileña.

El encuentro disputado en el estadio Vila Belmiro fue el último del atacante antes de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anuncie este lunes la convocatoria para dos amistosos clave de la selección.

El conjunto visitante se adelantó en el marcador al minuto 19 con un gol del neerlandés Memphis Depay, pero el Gabriel Barbosa empató apenas cuatro minutos después para el Santos.

Durante el partido, Neymar tuvo pocas oportunidades claras. Su mejor intento fue un cabezazo en la segunda mitad que pasó muy cerca del arco, pero el delantero no logró rematar a portería en todo el encuentro y tuvo dificultades para desbordar a la defensa rival.

Observado por la selección

Dos representantes de la Confederación Brasileña de Fútbol asistieron al partido para seguir de cerca el rendimiento del jugador.

Tras el encuentro, Neymar expresó su deseo de volver a vestir la camiseta de Brasil.

“Deseo volver a la selección y jugar el Mundial, pero eso no depende de mí. Esté o no esté, siempre alentaré a Brasil”, declaró a periodistas.

La selección de Brasil tiene programados amistosos ante Francia y Croacia en Estados Unidos, que serán los últimos compromisos antes de que Ancelotti anuncie en mayo la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico italiano ha dejado claro que solo convocará a jugadores que estén al cien por ciento físicamente, aunque también ha señalado que algunos futbolistas no necesitan demostrar su nivel en cada convocatoria.

El delantero de 34 años intenta recuperar su mejor forma tras sufrir una grave lesión del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023, además de someterse a otra cirugía de rodilla en diciembre.

En lo que va de la temporada ha disputado menos de diez partidos con Santos, aunque ha mostrado algunos destellos de calidad. En febrero, por ejemplo, anotó dos goles en la victoria 2-1 sobre Vasco da Gama, lo que lo colocó entre los diez máximos goleadores históricos del club.

Los seguidores del atacante temen que su ausencia en un reciente partido ante Mirassol FC haya complicado aún más sus posibilidades de disputar su cuarta Copa del Mundo.

Medios brasileños reportaron que el técnico Ancelotti fue informado de esa ausencia apenas unas horas antes del encuentro, lo que habría generado dudas sobre la disponibilidad del jugador.

A pesar de ello, Neymar sigue siendo el máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 79 anotaciones, y mantiene la esperanza de formar parte del plantel que buscará el título mundial en 2026.