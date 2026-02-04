New York Red Bulls ficha al delantero mexicano Jorge Ruvalcaba

Los New York Red Bulls se preparan ahora para la temporada 2026 de la MLS, luego de finalizar en décimo lugar de la conferencia Este la campaña pasada

El New York Red Bulls (NYRB) oficializó este lunes el fichaje del delantero mexicano Jorge Ruvalcaba, procedente de Pumas, para las próximas cuatro temporadas y media, hasta junio de 2030, con opción a extender su contrato un año más.

Ruvalcaba ocupará la tercera y última plaza de jugador franquicia del equipo, junto con el sueco Emil Forsberg y el camerunés Eric Maxim Choupo-Moting, con la posibilidad de convertirse en jugador de plantilla sin esa categoría en el futuro, detalló NYRB en un comunicado oficial.

El atacante, de 24 años, nacido en California, Estados Unidos, debutó con la selección de México en 2025. Con Pumas, su anterior equipo en la Liga MX, disputó 99 encuentros, anotó 16 goles y repartió 8 asistencias, según datos de Transfermarkt.

Durante la temporada 2023-2024, Ruvalcaba estuvo cedido en el filial del Standard de Lieja en Bélgica, donde jugó 13 partidos y marcó un gol. Antes de unirse a las categorías inferiores de Pumas en 2021, el delantero militó en el fútbol universitario de Saint Bernardino Coyotes, de la California State University, en 2020.

Los New York Red Bulls se preparan ahora para la temporada 2026 de la MLS, luego de finalizar en décimo lugar de la conferencia Este la campaña pasada, quedando fuera de los playoffs.