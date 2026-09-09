Negocia Tigres con Puebla por el delantero Emiliano Gómez

A un día del cierre del mercado, el cuadro felino habría presentado una oferta por el delantero uruguayo, quien suma un gol en el Apertura 2026

Tigres sigue en busca de un delantero para reforzar su ataque y, a falta de un solo día para el cierre del mercado de fichajes, el cuadro universitario estaría en negociaciones con Puebla por Emiliano Gómez.

De acuerdo con el medio Superdeportivo, Tigres trabaja contrarreloj para hacerse con el pase del delantero uruguayo, luego de presentar una oferta al conjunto poblano.

Gómez llegó a Puebla en el Apertura 2024, procedente de Boston River de Uruguay. Desde entonces, el atacante ha formado parte de distintos torneos con La Franja.

En cuanto a producción ofensiva, el mejor torneo del delantero uruguayo con Puebla fue el Apertura 2025, cuando consiguió seis goles en 16 jornadas.

Para el Clausura 2026, Gómez registró mil 312 minutos en 17 partidos, todos ellos como titular, además de conseguir dos anotaciones.

Su participación con Puebla se ha mantenido durante el actual torneo, en el que el atacante ya consiguió marcar en una ocasión.

Actualmente, el delantero uruguayo ha disputado cuatro partidos del Apertura 2026 y registra un gol.

Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, Tigres tendría que concretar las negociaciones con Puebla en las próximas horas si pretende incorporar a Gómez para reforzar su ofensiva.