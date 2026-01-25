NBA pospone Timberwolves vs Warriors por tiroteo en Mineápolis

El juego fue pospuesto para este domingo 25 de enero, después de que ocurriera un tiroteo en Minneapolis, en donde agentes federales mataron a un hombre

El partido de este sábado en la noche, entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors, fue pospuesto para este domingo 25 de enero después de que ocurriera un tiroteo en Minneapolis, en donde agentes federales mataron a un hombre.

"La decisión se tomó para priorizar la seguridad y la protección de la comunidad de Mineápolis", dijo en un comunicado la NBA.

El partido se jugará durante la tarde de este domingo, 24 horas antes de que ambos equipos se vuelvan a enfrentar el lunes, también en Mineápolis, en un "back-to-back".

La muerte del hombre ocurre dos semanas después de la muerte de Renée Good, quien también murió a manos de agentes federales en el marco de operaciones migratorias ordenadas por el Gobierno de Donald Trump en esa ciudad estadounidense.

La tensión en las calles de Mineápolis, un feudo de la izquierda, fue en aumento, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.

El gobernador de Minnesota, Tim Wolz, reclamó a Trump que suspenda el operativo en la ciudad. "El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora", expresó.