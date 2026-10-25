NBA: Paolo Banchero estaría fuera varias semanas por lesión

El jugador del Orlando Magic sufrió un esguince de sindesmosis en el tobillo derecho durante la derrota ante Minnesota Timberwolves

El Orlando Magic podría quedarse sin su principal figura, Paolo Banchero, durante varias semanas, luego de que los estudios médicos confirmaran que sufrió un esguince leve de sindesmosis en el tobillo derecho.

La franquicia informó sobre la lesión el sábado, un día después de que el ala-pívot se lastimara durante la primera mitad del encuentro en el que Orlando cayó por marcador de 115-93 frente a los Minnesota Timberwolves. Con ese resultado, el Magic comenzó la temporada con dos derrotas en igual número de partidos.

Banchero sintió molestias desde el primer cuarto

En declaraciones posteriores al encuentro al diario The Orlando Sentinel, Banchero explicó que comenzó a experimentar molestias en el tobillo durante el primer cuarto.

A pesar de las incomodidades, el jugador continuó en la duela y disputó 26 minutos durante los primeros tres periodos. No volvió a participar en el último cuarto, cuando el resultado estaba prácticamente definido.

Por ahora, el Magic no ha proporcionado un calendario oficial para su recuperación. Este tipo de lesión puede requerir varias semanas de rehabilitación e incluso meses, dependiendo de su evolución.

Si el jugador permanece fuera durante cuatro semanas, podría perderse aproximadamente 13 partidos de la temporada regular.

El Magic pierde a su principal anotador

Banchero había comenzado la campaña con números destacados. En sus dos primeros encuentros registró promedios de 24.5 puntos y 7.5 asistencias por partido, además de 6.5 rebotes, con una efectividad del 70% en tiros de campo.

La posible ausencia representa un desafío para Orlando, que depende de la capacidad ofensiva del jugador para generar puntos y crear oportunidades para sus compañeros.

Elegido con la primera selección global del draft de 2022, Banchero fue convocado al Juego de Estrellas de la NBA en 2024. A lo largo de su carrera con el Magic, registra promedios de 22.4 puntos, 7.4 rebotes y 4.8 asistencias por encuentro.

Sin embargo, Orlando ya tiene experiencia jugando sin su figura. Durante la temporada pasada, el equipo consiguió siete victorias y sufrió tres derrotas en los 10 partidos que disputó sin Banchero.

El conjunto de Florida deberá buscar alternativas para mantener su competitividad mientras espera la evolución médica de uno de sus jugadores más importantes.