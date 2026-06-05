NBA México confía en mantener su audiencia pese al Mundial 2026

La NBA apuesta por su base de más de 30 millones de aficionados en México y descarta que el Mundial afecte el interés por la final entre Spurs y Knicks

La NBA en México se muestra optimista ante la coincidencia de las Finales de la liga con la celebración del Mundial de futbol. Raúl Zárraga, vicepresidente sénior de operaciones de NBA Latinoamérica, aseguró que el campeonato entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks cuenta con una base sólida de seguidores que garantiza el interés del público mexicano.

Durante la presentación del NBA House en la Ciudad de México, espacio donde se transmitirán los primeros tres encuentros de la serie final, el directivo destacó que la liga tiene más de 30 millones de aficionados en el país, lo que le permite mantener una presencia consolidada dentro del mercado deportivo nacional.

Zárraga explicó que la organización no considera que el Mundial represente una amenaza para la atención de sus seguidores, ya que la NBA cuenta con una comunidad fiel y bien definida.

Señaló además que la instalación del NBA House fue planeada con suficiente anticipación, pese a los desafíos logísticos que implicó compartir calendario con uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El recinto, ubicado en un parque de diversiones de la capital del país, albergará las transmisiones de los partidos programados para el 3, 5 y 8 de junio, además de diversas actividades para los aficionados.

México, mercado clave para la NBA

El dirigente resaltó que México continúa siendo el mercado internacional con más seguidores para la NBA fuera de Estados Unidos, una tendencia que se refleja en el crecimiento constante de las audiencias a través de televisión, plataformas digitales y servicios de streaming.

Según explicó, uno de los principales objetivos de la liga es seguir ampliando esa comunidad de aficionados mediante una estrategia centrada en la interacción directa con los seguidores y la generación de experiencias presenciales.

Actualmente, los aficionados mexicanos consumen en promedio cuatro horas y media semanales de contenido relacionado con la NBA a través de distintas plataformas digitales, incluyendo redes sociales y YouTube.