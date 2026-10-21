NBA inaugura temporada 2026-2027 con duelo entre Knicks y 76ers

Por su parte, Boston sumó a Paul George para acompañar a Jayson Tatum, mientras que Indiana contará nuevamente con Tyrese Haliburton

La temporada 2026-2027 de la NBA comienza este martes con una triple cartelera que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre los campeones Knicks de Nueva York y los 76ers de Filadelfia, equipo al que se incorporó LeBron James durante la temporada baja.

Nueva York buscará iniciar la defensa de su título ante su afición en el Madison Square Garden, donde recibirá los anillos de campeonato y celebrará el campeonato conseguido la campaña anterior. Enfrente tendrá a unos Sixers renovados, con James y otras figuras que aspiran a llevar al equipo a la pelea por el título.

Knicks buscan mantener su corona

Los Knicks intentarán convertirse en el primer equipo en casi una década en conquistar campeonatos consecutivos. Sin embargo, la competencia será intensa, con el Thunder de Oklahoma City y los Spurs de San Antonio entre los principales aspirantes en la Conferencia Oeste.

El Thunder buscará recuperarse de la derrota que frenó su intento de revalidar el campeonato, mientras que San Antonio tratará de aprovechar el impulso de su última campaña, liderado por Victor Wembanyama.

Estrellas cambian de equipo y elevan la expectativa

La temporada baja estuvo marcada por movimientos de alto impacto. Giannis Antetokounmpo llegó a Miami, Kawhi Leonard regresó a Toronto y Jaylen Brown también se incorporó a Filadelfia, en una reconfiguración que promete modificar la pelea en el Este.

Boston, por su parte, sumó a Paul George para acompañar a Jayson Tatum, mientras que Indiana contará nuevamente con Tyrese Haliburton tras su ausencia desde las Finales de 2025.

El Oeste, con varios aspirantes al título

Además de San Antonio y Oklahoma City, Denver buscará regresar a la contienda con Nikola Jokic, mientras Golden State confía en Stephen Curry y los Lakers de Los Ángeles en Luka Doncic.

Houston también espera competir con Kevin Durant como figura, Portland tendrá a Damian Lillard y Minnesota apostará por una dupla de bases integrada por LaMelo Ball y Anthony Edwards.

Otros atractivos de la temporada

La NBA también estrenará cambios en su calendario de eventos: la final de la Copa NBA se disputará en Indianápolis, mientras que Phoenix será sede del fin de semana del Juego de Estrellas.

Con varias figuras en nuevos equipos y una amplia lista de aspirantes, la temporada comenzará con una pregunta central: ¿podrán los Knicks defender su campeonato o habrá un nuevo campeón de la NBA?