NBA Europa avanza en su proyecto y perfila 12 ciudades para 2027

El proyecto contempla una inversión sin precedentes para el baloncesto europeo y que ya existen candidatos favoritos en cada una de las 12 ciudades

La NBA Europa dio un nuevo paso hacia la creación de su futura competición al confirmar que ya concluyó el periodo para recibir las ofertas finales destinadas a conformar las franquicias permanentes de la liga, cuyo inicio está previsto para octubre de 2027.

El subcomisionado y director de operaciones de la NBA, Mark Tatum, aseguró que el proyecto contempla una inversión sin precedentes para el baloncesto europeo y que ya existen candidatos favoritos en cada una de las 12 ciudades objetivo donde se establecerán los equipos fundadores.

"Nos sentimos sumamente alentados por las ofertas finales recibidas para las franquicias permanentes de una nueva liga europea respaldada por la NBA y la FIBA, que reflejan el enorme interés y el impulso que rodea a este proyecto", afirmó Tatum.

El directivo añadió que entre los aspirantes figuran tanto clubes tradicionales de baloncesto como entidades con importantes estructuras futbolísticas.

"Esta será la mayor afluencia de capital que el baloncesto europeo haya visto jamás, y tenemos claros favoritos en cada una de nuestras 12 ciudades objetivo, incluyendo muchos clubes de baloncesto y fútbol ya existentes. Ahora trabajaremos con las juntas directivas de la NBA y la FIBA para finalizar los acuerdos definitivos", señaló.

Continúan las negociaciones con el baloncesto europeo

Las declaraciones de Tatum refuerzan el plan presentado semanas atrás por la NBA para impulsar una nueva competencia en Europa con el respaldo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), proyecto que contempla una inversión histórica para desarrollar el torneo.

Mientras tanto, la reciente renovación de la licencia del Real Madrid como club propietario de la Euroliga por los próximos diez años, al igual que el resto de los equipos con ese estatus, no ha frenado las conversaciones entre la NBA y la FIBA para sacar adelante su iniciativa.

Aunque los clubes de la Euroliga cuentan con su continuidad asegurada en esa competición, no se ha informado si existen cláusulas que permitan una eventual incorporación futura a la NBA Europa.

La llegada de Chus Bueno como consejero delegado de la Euroliga había favorecido el acercamiento entre las distintas organizaciones, pero la confirmación de los equipos participantes en el torneo europeo parece reducir, al menos por ahora, la posibilidad de un cambio de competición.

No obstante, Tatum aseguró que las conversaciones continuarán durante julio y dejó claro que la NBA mantiene abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos, aunque también está preparada para desarrollar el proyecto junto con la FIBA si no se logra un consenso con el resto de los actores del baloncesto europeo.

"Mantenemos un diálogo activo y seguimos buscando un resultado constructivo con todo el ecosistema europeo. Dicho esto, también somos realistas y, si no podemos resolverlo, estamos listos para seguir adelante con nuestros socios y la FIBA. Tenemos previsto reunirnos de nuevo en las próximas semanas", indicó.

Además de las franquicias permanentes que conformarán la base de la competencia, el proyecto contempla un sistema de acceso mediante mérito deportivo, permitiendo que equipos con buenos resultados en torneos organizados por la FIBA, como la Liga de Campeones, puedan obtener un lugar en la NBA Europa.