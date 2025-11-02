Info 7 Logo
NBA celebra el Día de Muertos con juego en CDMX

Por: Diana Leyva

01 Noviembre 2025, 08:31

Como parte de la jornada regular, el equipo comandado por el veterano Anthony Davis se enfrentará a los Pistons en esta emblemática festividad

Este primero de noviembre, la National Basketball Asociation regresa a México para ofrecer el encuentro entre los Dallas Mavericks y Detroit Pistons en la Arena Ciudad de México.

Este encuentro será el número 35 disputado por equipos de la liga en los recintos mexicanos, como parte de la temporada regular. Esta es la octava ocasión en la que los Mavericks llegan a tierras mexicanas con estrellas del deporte como Anthony Davis y Cooper Flag.

Mientras que del lado de los Pistons, resuenan nombres como Cade Cunningham y Jaden Ivey.

Para llevar a cabo este evento que promete fusionar el deporte con la tradición del Día de Muertos, se llevó a cabo la remodelación de varias canchas públicas. 

Este partido esta pactado para las 20:00 hora local y será transmitido a través de plataformas de streaming.

