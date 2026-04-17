NBA anuncia juego en la CDMX con Denver e Indiana en noviembre

Este será el encuentro número 35 en el país desde que comenzaron a realizarse en suelo mexicano en 1992 y el número 16 de temporada regular en México

El mejor basketball del planeta volverá a pisar suelo azteca una vez más.

Y es que la NBA informó este jueves que Ciudad de México volverá a ser sede de un partido de la temporada 2027 entre Denver e Indiana el próximo 7 de noviembre.

Este será el encuentro número 35 de la National Basketball Association en el país desde que comenzaron a realizarse en suelo mexicano en 1992 y el número 16 de temporada regular en México.

Fuera de Estados Unidos y Canadá, ningún país ha sido sede de más partidos de la NBA que México.

“Ser anfitriones del 35.º partido en el país refleja la profundidad de la relación de la NBA con México y el papel que desempeña este evento para acercar el deporte global a los aficionados a nivel local, en toda América Latina y en todo el mundo”, enfatizó Raúl Zárraga, vicepresidente sénior de NBA Latinoamérica.

Mile High Basketball coming to Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/DQ4sT6tSAS — Denver Nuggets (@nuggets) April 16, 2026

Denver ya ha jugado en México una vez antes, siendo un partido de pretemporada contra Golden State en Monterrey en el año 2006.

Por su parte, los Pacers visitarán México por primera vez y están listos para convertirse en la franquicia número 23 de la NBA en disputar un partido en suelo azteca.

El duelo se jugará durante la semana de las celebraciones del Día de Muertos.

La NBA también disputará partidos de temporada regular en París y en Manchester, Inglaterra, la próxima temporada.