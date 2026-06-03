NBA anuncia inversión historica para NBA Europa para 2027

La NBA aseguró que su proyecto europeo avanza hacia su lanzamiento en 2027 y prometió la mayor inversión en la historia del baloncesto del continente

El comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum, confirmó que el proyecto NBA Europa se encuentra en su etapa final de desarrollo y mantiene como objetivo iniciar actividades en octubre de 2027 en colaboración con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Durante una conferencia con medios de comunicación, el dirigente aseguró que la liga estadounidense realizará una inversión sin precedentes para impulsar el crecimiento del baloncesto europeo y consolidar una nueva estructura competitiva en el continente.

“Vamos a invertir en el baloncesto europeo más de lo que se ha invertido jamás en su historia”, afirmó Tatum.

Según explicó el ejecutivo, entre el 85 y el 90% de los recursos obtenidos a través del modelo de franquicias serán destinados directamente al desarrollo de la competición, infraestructura, promoción y crecimiento del deporte en Europa.

La NBA sostiene que el proyecto busca generar valor a largo plazo para los clubes participantes, ofreciendo una estructura financiera más sólida y sostenible.

Además, destacó que la mayoría de los beneficios económicos quedarán en manos de los equipos que formen parte de la nueva liga.

“La gran mayoría de la inversión permanecerá en Europa. No es cierto que los recursos vayan a ser trasladados a Estados Unidos”, subrayó.

Continúan las negociaciones con clubes e inversores

Tatum explicó que durante los últimos meses la organización ha mantenido conversaciones con potenciales inversores y equipos interesados en formar parte del proyecto.

Las ofertas finales para integrarse a la futura competición deberán presentarse durante junio, por lo que se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre las franquicias y ciudades involucradas.

Aunque la mayoría de los clubes de la Euroliga ya confirmaron su continuidad en ese torneo para la próxima temporada, la NBA considera que existe un creciente interés por conocer las condiciones económicas y deportivas de la nueva propuesta.

Uno de los aspectos que la NBA destacó es la intención de implementar un sistema más abierto que premie los resultados deportivos.

De acuerdo con el proyecto, equipos que destaquen en competiciones organizadas por FIBA, como la Liga de Campeones de Baloncesto, podrían tener opciones de ascender y competir en la máxima categoría de NBA Europa.

La liga considera que este modelo permitirá una mayor competitividad y ofrecerá nuevas oportunidades para clubes emergentes del continente.

Puentes abiertos con la Euroliga

Respecto a la relación con la Euroliga, Tatum aseguró que continúan las conversaciones para encontrar puntos de coincidencia que beneficien al baloncesto europeo en su conjunto.

No obstante, dejó claro que la NBA está preparada para seguir adelante junto con FIBA en caso de que no se alcance un acuerdo definitivo con la principal competición continental.

“Seguimos dialogando con todos los actores involucrados, pero también estamos listos para avanzar con nuestros socios si no logramos resolver todas las diferencias”, señaló.

El directivo también destacó el entusiasmo mostrado por el estelar jugador esloveno Luka Doncic, figura de los Lakers de Los Ángeles, quien recientemente confirmó su participación en la adquisición del club italiano Vanoli Cremona mediante un grupo de inversión.

La operación ha despertado especulaciones sobre una posible candidatura del equipo italiano para integrarse a NBA Europa en el futuro.

Tatum reveló que Doncic ha manifestado su interés en convertirse algún día en propietario de una franquicia dentro de la nueva competición y calificó su apoyo como un impulso importante para el proyecto.