Natalia Silva gana cinturón de peso mosca de UFC ante Wang Cong

Con esta conquista, la brasileña se sumó a Nicco Montaño, Valentina Shevchenko y Alexa Grasso como las únicas peleadoras que han obtenido el campeonato

Natalia Silva convirtió su invicto en UFC en un campeonato. La brasileña derrotó a Wang Cong por decisión unánime en la pelea estelar de UFC 332 y se convirtió en la cuarta campeona en la historia del peso mosca femenino de la organización.

El combate se disputó el sábado 3 de octubre en Salt Lake City, Utah, y terminó con tarjetas de 48-47, 48-47 y 49-46. Silva conquistó el cinturón que había quedado vacante por la lesión de Valentina Shevchenko.

Silva toma ventaja y contiene la reacción de Wang Cong

La velocidad y los cambios de distancia de Silva marcaron los primeros asaltos. La brasileña combinó golpes con patadas a las piernas, el cuerpo y la cabeza para dificultar que Wang encontrara continuidad en sus ataques.

En el segundo episodio, Silva conectó una patada a la cabeza que sacudió a la china. Su variedad ofensiva le permitió construir una ventaja durante los primeros tres asaltos, aunque Wang elevó la presión en el cierre y consiguió conectar golpes que hicieron más disputado el combate.

La reacción de Wang no fue suficiente para cambiar el resultado. Después de los cinco asaltos, los tres jueces favorecieron a Silva, quien dejó su récord profesional en 21 victorias, cinco derrotas y un empate.

Una nueva campeona tras vencer a tres excampeonas

Silva alcanzó nueve triunfos en nueve presentaciones dentro de UFC y extendió a 15 su racha de victorias consecutivas, contando sus peleas anteriores a la organización.

Su ascenso al campeonato incluyó triunfos sobre Jessica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas, tres excampeonas a las que superó antes de recibir la oportunidad titular.

Con esta conquista, la brasileña se sumó a Nicco Montaño, Valentina Shevchenko y Alexa Grasso como las únicas peleadoras que han obtenido el campeonato de peso mosca femenino de UFC.

Silva quiere defender el cinturón; Shevchenko busca recuperarlo

Después del combate, Silva expresó su intención de mantenerse activa y defender el título ante la rival que determine UFC, sin esperar a que Shevchenko esté lista para regresar.

La excampeona felicitó a la brasileña y manifestó que buscará recuperar el cinturón cuando pueda volver a competir. Su recuperación fue la razón por la que dejó vacante el campeonato: según informó UFC al anunciar el enfrentamiento, había comunicado que no podría pelear durante al menos un año.

Alexa Grasso también figura entre las posibles aspirantes, junto con Erin Blanchfield y Jasmine Jasudavicius, quienes se enfrentarán el 17 de octubre. Hasta el momento, la primera defensa de Silva no tiene rival ni fecha anunciadas.