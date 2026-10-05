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Natalia Silva gana cinturón de peso mosca de UFC ante Wang Cong

Por: Sergio Villarreal

04 Octubre 2026, 10:20

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Con esta conquista, la brasileña se sumó a Nicco Montaño, Valentina Shevchenko y Alexa Grasso como las únicas peleadoras que han obtenido el campeonato

Natalia Silva gana cinturón de peso mosca de UFC ante Wang Cong

Natalia Silva convirtió su invicto en UFC en un campeonato. La brasileña derrotó a Wang Cong por decisión unánime en la pelea estelar de UFC 332 y se convirtió en la cuarta campeona en la historia del peso mosca femenino de la organización.

El combate se disputó el sábado 3 de octubre en Salt Lake City, Utah, y terminó con tarjetas de 48-47, 48-47 y 49-46. Silva conquistó el cinturón que había quedado vacante por la lesión de Valentina Shevchenko.

Silva toma ventaja y contiene la reacción de Wang Cong

La velocidad y los cambios de distancia de Silva marcaron los primeros asaltos. La brasileña combinó golpes con patadas a las piernas, el cuerpo y la cabeza para dificultar que Wang encontrara continuidad en sus ataques.

En el segundo episodio, Silva conectó una patada a la cabeza que sacudió a la china. Su variedad ofensiva le permitió construir una ventaja durante los primeros tres asaltos, aunque Wang elevó la presión en el cierre y consiguió conectar golpes que hicieron más disputado el combate.

La reacción de Wang no fue suficiente para cambiar el resultado. Después de los cinco asaltos, los tres jueces favorecieron a Silva, quien dejó su récord profesional en 21 victorias, cinco derrotas y un empate.

Una nueva campeona tras vencer a tres excampeonas

Silva alcanzó nueve triunfos en nueve presentaciones dentro de UFC y extendió a 15 su racha de victorias consecutivas, contando sus peleas anteriores a la organización.

Su ascenso al campeonato incluyó triunfos sobre Jessica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas, tres excampeonas a las que superó antes de recibir la oportunidad titular.

Con esta conquista, la brasileña se sumó a Nicco Montaño, Valentina Shevchenko y Alexa Grasso como las únicas peleadoras que han obtenido el campeonato de peso mosca femenino de UFC.

Silva quiere defender el cinturón; Shevchenko busca recuperarlo

Después del combate, Silva expresó su intención de mantenerse activa y defender el título ante la rival que determine UFC, sin esperar a que Shevchenko esté lista para regresar.

La excampeona felicitó a la brasileña y manifestó que buscará recuperar el cinturón cuando pueda volver a competir. Su recuperación fue la razón por la que dejó vacante el campeonato: según informó UFC al anunciar el enfrentamiento, había comunicado que no podría pelear durante al menos un año.

Alexa Grasso también figura entre las posibles aspirantes, junto con Erin Blanchfield y Jasmine Jasudavicius, quienes se enfrentarán el 17 de octubre. Hasta el momento, la primera defensa de Silva no tiene rival ni fecha anunciadas.

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